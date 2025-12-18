Міноборони пропонує запустити Defence City з 5 січня 2026 року
Міністерство оборони подало на розгляд Кабінету міністрів пакет нормативних актів, який має забезпечити запуск з 5 січня 2026 року спеціального правового режиму Defence City. Він передбачений як інструмент державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Defence City — це сучасна модель розвитку ОПК, яка дозволяє швидше реагувати на потреби фронту та залучати міжнародні інвестиції.
Механізм передбачає податкову підтримку підприємств в обмін на розвиток виробництва, модернізацію потужностей, впровадження нових технологій і проведення досліджень.
У Міністерстві оборони очікують, що запровадження Defence City сприятиме розвитку провідних українських підприємств оборонної промисловості. Також режим має створити умови для запуску спільних виробництв з міжнародними партнерами та реалізації проєктів з технологічного трансферу.
Рішення щодо пакета нормативних актів очікують на одному з найближчих засідань Уряду.
