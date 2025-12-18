Умови вступу України в Єдину зону платежів у євро SEP: що озвучили у ВР
Ухвалення закону про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору SEPA з нормою про набуття ним чинності після вступу України до Європейського Союзу було озвучено на засіданні Ради коаліції.
Про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
«Данило Гетманцев на засіданні Ради коаліції запропонував ухвалити закон про SEPA з нормою про набуття ним чинності в момент приєднання України до Європейського Союзу», — сказала вона.
Редакція законопроєкту щодо SEPA готувалася близько пів року за участі Міністерства фінансів, Національного банку України, учасників ринку та профільних асоціацій і отримала позитивний висновок експертів Ради Європи.
Однак, як зазначила депутатка, документ був відкликаний після зміни уряду.
SEPA (Single Euro Payments Area / Єдина зона платежів у євро) — це європейський платіжний стандарт, який дозволяє здійснювати швидкі, безпечні та недорогі безготівкові перекази в євро між банками 36 країн Європи так, ніби це внутрішній платіж у межах однієї країни, без прихованих комісій чи затримок, використовуючи єдині правила та формат (зокрема, IBAN).
Система включає країни ЄС та кілька інших, спрощуючи транзакції між ними та роблячи міжнародні перекази в євро такими ж простими, як і домашні.
Головні недоліки
- Обмежена зона покриття: Система працює лише в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) та кількох інших європейських державах, що обмежує її застосування поза цим регіоном.
- Валютні обмеження: Перекази здійснюються виключно в євро, що може вимагати додаткової конвертації, якщо ваша основна валюта інша, і спричиняти втрати.
- Комісії за помилки: Якщо ви помилково вкажете невірні реквізити (IBAN), банк може стягнути штраф за невдалий переказ, що призводить до додаткових витрат і затримок.
- Потенційні ліміти: Хоча загальний ліміт для SEPA Instant становить 100 000 євро, ваш банк може встановлювати власні нижчі ліміти для безпеки, що обмежує великі перекази.
- Не всі банки підтримують: Хоча це рідкість, деякі банки в Європі все ще можуть не підтримувати SEPA-платежі повністю або стягувати додаткові комісії.
Нагадаємо, Україна зобовʼязалася для вступу в Європейський Союз продовжити у 2026 році строки давності у справах про корупцію та скасувати автоматичне закриття кримінальних справ у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування.
