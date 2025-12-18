Кличко показав хід будівництва метро на Виноградар (фото) Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці триває будівництво метро на Виноградар.

За його словами, роботи тривають одночасно на 6 будівельних майданчиках і виконуються цілодобово з дотриманням комендантської години.

Підрядник уже завершив будівництво правого тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець», збудував частину вентиляційних вузлів та переклав інженерні мережі. Загальна протяжність першої черги метро на Виноградар становить 3,7 км.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко зазначив, що будівництво відбувається у складних гідрогеологічних умовах. Додатковими викликами є щільна міська забудова та розгалужена система комунікацій, розташованих на різних глибинах.

«Між станціями „Мостицька“ та „Варшавська“ будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі — це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій уже влаштували. Завершення робіт на станції „Мостицька“ в основних конструкціях передбачене в 2026 році», — повідомив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, раніше керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський повідомляв , що у 2026 році станцію «Мостицька» планують завершити в основних конструкціях, але рух поїздів до Виноградаря розпочнеться не раніше 2027 року.

