Коли запустять метро на Виноградар в столиці

Керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський повідомив, що у 2026 році станцію «Мостицька» планують завершити в основних конструкціях, але рух поїздів до Виноградаря розпочнеться не раніше 2027 року.
Він сказав: «у 2026 році метро на Виноградар не поїде. Можливо у 2027, але не точно».
«Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році. Метро поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Загалом плануємо виконання робіт у 2027 році, але ми живемо у воєнний час, тому важливе питання фінансування», — пояснив Вигівський.
За його словами, рух у напрямку Виноградаря можливий лише після введення в експлуатацію двох станцій одночасно — «Мостицька» та «Проспект Правди». Тож навіть за оптимістичним сценарієм запуск відбудеться не раніше 2027 року.
Раніше в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста.
Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.
