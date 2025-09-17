Метро на Троєщину: Київ готується до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста. Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна».

Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями «Лук'янівська» — «Глибочицька» й «Тараса Шевченка» — «Подільська».

Станцію «Райдужна» збудують на лівому березі.

Наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.

Нагадаємо, раніше глава та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявляв , що Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів. Він заявляє, що здійснення будівництва метро на Троєщину у класичному стилі неможливе. За його словами, за ці кошти можна відбудувати Маріуполь, коли його буде звільнено. У той же час Бахматов переконаний, що необхідно забезпечити сучасне сполучення на Троєщину, однак класичного метро там не буде.

