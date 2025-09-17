0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Метро на Троєщину: Київ готується до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену

Казна та Політика
77
Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста. Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ. Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна».
Читайте також
Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями «Лук'янівська» — «Глибочицька» й «Тараса Шевченка» — «Подільська».
Станцію «Райдужна» збудують на лівому березі.
Наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.
Нагадаємо, раніше глава та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявляв, що Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів. Він заявляє, що здійснення будівництва метро на Троєщину у класичному стилі неможливе. За його словами, за ці кошти можна відбудувати Маріуполь, коли його буде звільнено. У той же час Бахматов переконаний, що необхідно забезпечити сучасне сполучення на Троєщину, однак класичного метро там не буде.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems