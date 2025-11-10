Кабмін відтермінував запровадження Е-акцизу на рік Сьогодні 09:32 — Казна та Політика

Кабмін відтермінував запровадження Е-акцизу на рік

В Україні планують перенести строки запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет.

Відповідну ініціативу підтримали учасники робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє Урядовий портал.

Нова дата старту

Обов’язкове маркування всіх підакцизних товарів електронними марками планують відкласти на десять місяців. Нова дата запровадження — 1 листопада 2026 року замість 1 січня 2026 року.

Причини перенесення

Перенесення строків пояснюється додатковою підготовкою ринку та ключових операторів до переходу на електронну акцизну марку, узгодженням нормативних актів і мінімізацією ризиків для легального бізнесу та споживачів.

Реалізація зазначених законодавчих ініціатив також потребуватиме внесення змін до актів уряду. У зв’язку із цим, Міністерство фінансів розробило проєкт відповідної постанови, що врегульовує питання роботи Електронної системи з урахуванням нових строків її запровадження.

Читайте також Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу

Найближчим часом проєкт буде опубліковано для громадського обговорення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що бізнес просить відтермінувати запуск «е-Акцизу», щоб уникнути ризиків. Європейська Бізнес Асоціація заявляла про критичну необхідність термінового внесення змін до законодавства, що передбачають перенесення запуску системи еАкциз до 1 листопада 2026 року.

Наслідки можуть включати:

масштабні збої в роботі бізнесу,

дефіцит легальної продукції на полицях магазинів,

збільшення тіньового сегмента та мільярдні втрати для державного бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.