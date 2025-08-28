Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу — Finance.ua

Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу
З 1 січня 2026 року в Україні має запрацювати система електронної акцизної марки. Оскільки стара паперова акцизна марка буде заборонена для використання, а отримання нової електронної марки під великим питанням, втрати державного бюджету можуть скласти понад 140 млрд грн.
Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram-каналі.
«Бездіяльність влади може коштувати країні понад 140 мільярдів гривень. Саме стільки сплачується акцизу в рік з алкогольних напоїв та тютюнових виробів», — сказано в повідомленні.
Вона нагадала, що наприкінці липня 2023 року набрав чинності закон про запровадження в Україні з 1 січня 2026 року електронної акцизної марки. Закон передбачав поетапне впровадження: пів року для уряду на ухвалення підзаконних актів, рік для Мінцифри на розробку програмного забезпечення та ще десять місяців для бізнесу на адаптацію ІТ-рішень і закупівлю обладнання.
«Але, на жаль, вже сьогодні можна констатувати, що Електронна система може не запрацювати у встановлені законом строки», — зазначила депутатка.
За її словами, постанови уряду ухвалювалися із запізненням від восьми до шістнадцяти місяців. Розробку програмного забезпечення розпочали лише у лютому 2025-го, тобто майже на рік пізніше, ніж планувалося. Нині більшість функцій системи не працює, а бізнес досі не отримав можливості тестувати її у повноцінному режимі.
Читайте також
«1 січня 2026 року може статися колапс — стара паперова акцизна марка буде заборонена для використання виробниками та імпортерами, а отримання нової електронної марки під великим питанням — а це втрати бюджету», — застерігає Южаніна.
Виробники та імпортери вже закликають владу відтермінувати запуск, аби уникнути провалу на ринку та втрат для держави. Водночас у Кабміні наполягають, що перехід відбудеться за планом.
Читайте також
Для отримання офіційної позиції Южаніна направила депутатське звернення до першого віце-прем'єра Михайла Федорова з вимогою підтвердити готовність системи до запуску 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Серед нових сервісів — еАкциз. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. Паперову акцизну марку замінять електронною. За словами Михайла Федорова, лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу
«Антонов» будує власний ангар у Німеччині
У І півріччі в регіонах зросла кількість створених нових робочих місць
Кабмін пом’якшив механізм блокування податкових накладних
Мінімальна зарплата в Україні зростатиме повільніше — Мінфін назвав причини
Господарський кодекс втрачає чинність із 28 серпня: Мін’юст роз’яснив зміст реформи