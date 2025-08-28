Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу — Finance.ua
Україна ризикує втратити 140 млрд грн через зрив запуску е-Акцизу

З 1 січня 2026 року в Україні має запрацювати система електронної акцизної марки. Оскільки стара паперова акцизна марка буде заборонена для використання, а отримання нової електронної марки під великим питанням, втрати державного бюджету можуть скласти понад 140 млрд грн.
Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram-каналі.
«Бездіяльність влади може коштувати країні понад 140 мільярдів гривень. Саме стільки сплачується акцизу в рік з алкогольних напоїв та тютюнових виробів», — сказано в повідомленні.
Вона нагадала, що наприкінці липня 2023 року набрав чинності закон про запровадження в Україні з 1 січня 2026 року електронної акцизної марки. Закон передбачав поетапне впровадження: пів року для уряду на ухвалення підзаконних актів, рік для Мінцифри на розробку програмного забезпечення та ще десять місяців для бізнесу на адаптацію ІТ-рішень і закупівлю обладнання.
«Але, на жаль, вже сьогодні можна констатувати, що Електронна система може не запрацювати у встановлені законом строки», — зазначила депутатка.
За її словами, постанови уряду ухвалювалися із запізненням від восьми до шістнадцяти місяців. Розробку програмного забезпечення розпочали лише у лютому 2025-го, тобто майже на рік пізніше, ніж планувалося. Нині більшість функцій системи не працює, а бізнес досі не отримав можливості тестувати її у повноцінному режимі.
«1 січня 2026 року може статися колапс — стара паперова акцизна марка буде заборонена для використання виробниками та імпортерами, а отримання нової електронної марки під великим питанням — а це втрати бюджету», — застерігає Южаніна.
Виробники та імпортери вже закликають владу відтермінувати запуск, аби уникнути провалу на ринку та втрат для держави. Водночас у Кабміні наполягають, що перехід відбудеться за планом.
Для отримання офіційної позиції Южаніна направила депутатське звернення до першого віце-прем'єра Михайла Федорова з вимогою підтвердити готовність системи до запуску 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Серед нових сервісів — еАкциз. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. Паперову акцизну марку замінять електронною. За словами Михайла Федорова, лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн.
Payment systems