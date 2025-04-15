Як з 1 квітня 2025 року виробники спирту та біоетанолу визначатимуть акцизний податок — Finance.ua
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Як з 1 квітня 2025 року виробники спирту та біоетанолу визначатимуть акцизний податок

Казна та Політика
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З 1 квітня 2025 року виробники спирту етилового та біоетанолу мають визначати податкові зобов’язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання (далі — ГПЗ) з акцизного податку. Про це пише ДПСУ.
Першим податковим (звітним) періодом, за яким розраховується ГПЗ з акцизного податку, є травень 2025 року, декларація з акцизного податку за який буде подаватись до 20 червня 2025 року включно.
Цей показник розраховується з:
  • максимальної продуктивності обладнання для виробництва спирту етилового, біоетанолу;
  • кількості днів звітного періоду, протягом якого обладнання працювало;
  • залишків спирту етилового та біоетанолу на початок та кінець звітного періоду;
  • обсягів реалізації спирту етилового та біоетанолу протягом звітного періоду, в тому числі тих, які не підлягали оподаткуванню акцизним податком.
Під максимальною продуктивністю обладнання виробництва спирту етилового, біоетанолу розуміється максимальний обсяг спирту етилового, біоетанолу в літрах 100-відсоткового спирту етилового, який може бути вироблений за добу на обладнанні, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, біоетанолу.
Вимоги щодо визначення ГПЗ з акцизного податку за податковий (звітний) період не поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють виключно виробництво біоетанолу та мають відповідну ліцензію.
Законом України від 09.10.2024 р. № 4014-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу» було внесено зміни до ПКУ та Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в частині встановлення окремих особливостей обчислення акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу.
За матеріалами:
Finance.ua
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