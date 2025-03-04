В Україні розпочалося бета-тестування еАкцизу — Finance.ua

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В Україні розпочалося бета-тестування еАкцизу

Казна та Політика
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В Україні розпочалося бета-тестування еАкцизу
В Україні розпочалося бета-тестування еАкцизу
Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів і закликає підприємців долучатися до її випробування.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«еАкциз — система, що дасть змогу відстежувати кожну одиницю тютюнової та алкогольної продукції від виробництва або імпорту до продажу кінцевому споживачу завдяки заміні паперових акцизних марок на електронні з унікальними кодами. Так українці захистяться від підробок: достатньо просканувати код з електронної марки в застосунку Дія, щоб перевірити легальність товару, дізнатися його походження та повідомити про порушення», — сказано в повідомленні.
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Тестування проходитиме в кілька етапів. Уже в березні будуть доступними до тестування такі функції:
  1. Реєстрація підприємств та користувачів в електронній системі.
  2. Управління доступами представників економічних операторів.
  3. Замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС.
  4. Інтеграція з державними реєстрами.
  5. API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.
Для проходження бета-тесту підприємці мають бути зареєстрованими в ЄДР і мати ліцензію на право виробництва / гуртової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами чи рідинами для електронних сигарет.
Лише у 2024 році через нелегальний обіг тютюнових виробів Україна втратила 21,9 млрд грн. Натомість у ЄС схожа система Tobacco Track & Trace уже допомогла зменшити обсяги нелегального тютюну на 20%. Тепер цей досвід використає Україна — еАкциз стане ще одним інструментом у боротьбі з підробками й контрабандою.
За матеріалами:
Finance.ua
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