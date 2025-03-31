Бізнес пропонує створити реєстр ліцензованих продавців алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів — Finance.ua
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Бізнес пропонує створити реєстр ліцензованих продавців алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів

Казна та Політика
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Бізнес пропонує створити реєстр ліцензованих продавців алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів
Бізнес пропонує створити реєстр ліцензованих продавців алкоголю, тютюну та інших підакцизних товарів
Європейська бізнес асоціація (EBA) закликає владу посилити співпрацю у боротьбі з нелегальною онлайн-торгівлею підакцизними товарами.
Про це йдеться у повідомленні EBA.
Зокрема, бізнес пропонує провести публічне обговорення проєктів нормативно-правових актів, а також створити робочу групу для моніторингу та блокування нелегальних інтернет-продавців.
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Передусім йдеться про:
  • створення реєстру вебсайтів ліцензованих продавців алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет;
  • системний моніторинг онлайн-простору податковими органами;
  • розробку механізмів блокування таких сайтів і впровадження ефективного контролю.
Нагадаємо, в Україні вартість сигарет зросте вже за кілька тижнів. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. Щойно вичерпаються товарні запаси та на прилавки потраплять нові партії сигарет, їхня ціна, за підрахунками, для найдешевших із фільтром, може зрости приблизно на 21 грн.
За матеріалами:
Ain.Ua
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