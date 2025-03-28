Ціни на сигарети зростуть: скільки коштуватиме пачка — Finance.ua

Ціни на сигарети зростуть: скільки коштуватиме пачка Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Ціни на сигарети зростуть: скільки коштуватиме пачка

В Україні вартість сигарет різко зросте вже за кілька тижнів. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. Щойно вичерпаються товарні запаси та на прилавки потраплять нові партії сигарет, їхня ціна, за підрахунками OBOZ.UA, для найдешевших із фільтром, може зрости приблизно на 21 грн.

Про те, як і чому в Україні перерахують вартість сигарет, до чого готуватись найближчими роками та як це вплине на бюджет, — читайте у матеріалі.

Що відбувається із цінами на сигарети в Україні

Сигарети в Україні дорожчали ще до ухвалення змін. Насправді за темпами зростання цін цигарки посідають чи не першу позицію. Наприклад, ще у січні 2024-го пачка середнього класу з фільтром коштувала у середньому 82,34 грн, а станом на січень цього року — вже 104,3 грн. Акцизи невпинно зростають і зростатимуть надалі.

На виконання цієї вимоги й ухвалили урядовий законопроєкт № 11090. Документ мав набути чинності ще з 1 січня. Однак президент не підписував його впродовж майже трьох місяців. Підвищення акцизів на сигарети вимагали не тільки в ЄС, але й у МВФ. Підписання закону про підвищення акцизів на сигарети — умова для перегляду програми кредитування.

По-перше, миттєвого зростання ціни не буде. Товарні запаси дозволять відтермінувати період підвищення ціни щонайменше на кілька тижнів. Усе, що встигли виготовити й продати до зростання акцизу, продаватимуть за старою ціною. По-друге, найбільш суттєве зростання очікується саме у 2025-му.

До Податкового кодексу вже внесли правки. До 31 грудня 2025 року акциз (мінімальне податкове зобов’язання) на 1000 штук має становити 78 євро. Акциз (умова директиви) має складати 60% вартості пачки. Отже, мінімальна вартість сигарет із фільтром становитиме 117,78 грн. При тому зараз вітчизняні сигарети з фільтром у середньому коштують 96,79 грн (дані Держстату). Отже, пачка має подорожчати щонайменше на 21 грн. На цьому подорожчання не зупиниться.

З урахуванням чинного співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогнозу щодо девальвації гривні від МВФ, найдешевша пачка сигарет найближчими роками коштуватиме (за розрахунками OBOZ.UA):

у 2025-му — 117,78 грн;

у 2026-му — 141,98 грн;

у 2027-му — 154,4 грн;

у 2028-му — 167 грн.

насправді ще менше, бо курс для розрахунку береться станом на 01.07.2024). З ПДВ це +11,5 грн на пачку щодо чинних акцизів. Або +22−24 грн проти 2024 року», — «У 2024 році мінімальний акциз на 1000 штук був 2517 грн. Оскільки законопроєкт 11090 не набув чинності з 1 січня, залишився у дії чинний графік підвищення акцизів, і мінімальний акциз зріс у 2025-му до 3020 грн за 1000 штук. Тепер, після набуття чинності 11090, мінімальна ставка акцизу буде в євро, 78 євро за 1000 штук. Це 3510 грн. Тобто +490 грн. Це +9,8 грн на пачку! (UPD:З ПДВ це +11,5 грн на пачку щодо чинних акцизів. Або +22−24 грн проти 2024 року», — процитували у Центрі економічної стратегії старшого економіста Юрія Гайдая.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що подорожчання може бути на рівні 40 грн за пачку вже цього року. Чим дорожчі сигарети, тим більше українців замислюються над тим, аби кинути шкідливу та ще й затратну звичку. Як показує дослідження ГО «Життя», коли середній акциз на пачку становив 6,08 грн, кількість курців була на рівні 6,7 млн осіб (2015 рік). Поступово акцизи зростали. Станом на 2019-й акциз на пачку зріс до 19,6 грн, тоді як кількість курців склала 5,56 млн осіб. Разом із тим значно зростають акцизні доходи державного бюджету. У зазначений вище період вони збільшилися із 22,1 млрд до 44,1 млрд грн на рік.

У 2024 році надходження Держбюджету України від акцизів на тютюнові вироби та рідин, що використовуються в е-сигаретах, склали 96,6 млрд грн, що на 20% більше, ніж у 2023 році (80,3 млрд грн).

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