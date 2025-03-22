Президент підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби — нардеп
Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.
Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
«Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел з „міжнародних фінансових інституцій“ та уряду», — заявив нардеп.
Скільки коштів втратив бюджет через непідписання закону
Він нагадав, що закон підписали з затримкою у понад три місяці після його ухвалення Верховною Радою. Через це бюджет втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів від початку року.
У документі, за словами нардепа, містилися перехідні положення, які передбачали набуття чинності з 1 січня 2025 року. Через пізній підпис виникають питання щодо його впровадження та розрахунків для бізнесу.
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Згідно з його розрахунками, після набуття чинності акцизу, вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 грн.
Железняк наголосив, підвищення акцизних податків на тютюнові вироби — обов’язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що вже погоджено на рівні персоналу.
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