Президент підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби — нардеп Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

Президент підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби — нардеп

Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

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«Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел з „міжнародних фінансових інституцій“ та уряду», — заявив нардеп.

Скільки коштів втратив бюджет через непідписання закону

Він нагадав, що закон підписали з затримкою у понад три місяці після його ухвалення Верховною Радою. Через це бюджет втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів від початку року.

У документі, за словами нардепа, містилися перехідні положення, які передбачали набуття чинності з 1 січня 2025 року. Через пізній підпис виникають питання щодо його впровадження та розрахунків для бізнесу.

Згідно з його розрахунками, після набуття чинності акцизу, вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 грн.

Железняк наголосив, підвищення акцизних податків на тютюнові вироби — обов’язкова умова для успішного завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, що вже погоджено на рівні персоналу.

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