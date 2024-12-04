Рада схвалила підвищення акцизного податку на тютюнові вироби: на скільки подорожчають — Finance.ua
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Рада схвалила підвищення акцизного податку на тютюнові вироби: на скільки подорожчають

Казна та Політика
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Рада схвалила підвищення акцизного податку на тютюнові вироби: на скільки подорожчають
Рада схвалила підвищення акцизного податку на тютюнові вироби: на скільки подорожчають
Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.
Сигарети подорожчають на 40 гривень.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проєкт №11 090 в другому читанні підтримали 237 депутатів.
«Наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — написав він.

Довідка Finance.ua:

  • З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання — не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет.
  • Закон передбачає поступове, протягом 4 років, підвищення ставок акцизного податку на сигарети до досягнення мінімального рівня встановленого директивою 2011/64/ЄС з огляду на євроінтеграційні зобов’язання нашої держави. Також ставки акцизу для тютюнових виробів визначатимуться у євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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