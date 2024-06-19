В Україні з’явиться портал «еТютюн» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з’явиться портал «еТютюн»

Казна та Політика
43
В Україні з’явиться портал «еТютюн»
В Україні з’явиться портал «еТютюн»
В Україні запустили проєкт «еТютюн», який має на меті цифровізувати cфери виробництва та імпорту тютюну в Україну. На спеціальному Порталі виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів і викиди внаслідок їхнього вживання.
Про це повідомляє Урядовий портал.

Для чого цей портал потрібен?

«еТютюн» дозволить споживачам ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією. На ньому мають забезпечити прозорість обігу тютюнових виробів. Своєю чергою це дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, а також боротися з «чорним ринком».
«Впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні — це один із елементів європейської інтеграції. На цьому шляху маємо низку зобов’язань», — зазначила Соломія Старосольська, радниця Голови Держпродспоживслужби з питань стратегічного розвитку та цифровізації, представниця Фонду Східна Європа.

Коли запрацює портал «еТютюн»

У лютому 2025 року має відбутися офіційний запуск цього проєкту. Згідно із законодавством до 1 лютого 2025 року виробники зобов’язані внести дані до загальної бази.
«Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.
Портал назвали також механізмом для «економічного регулювання ринку».
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.