В Україні з’явиться портал «еТютюн» — Finance.ua

В Україні з’явиться портал «еТютюн» Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україні з’явиться портал «еТютюн»

В Україні запустили проєкт «еТютюн», який має на меті цифровізувати cфери виробництва та імпорту тютюну в Україну. На спеціальному Порталі виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів і викиди внаслідок їхнього вживання.

Про це повідомляє Урядовий портал

Для чого цей портал потрібен?

«еТютюн» дозволить споживачам ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією. На ньому мають забезпечити прозорість обігу тютюнових виробів. Своєю чергою це дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні, а також боротися з «чорним ринком».

«Впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні — це один із елементів європейської інтеграції. На цьому шляху маємо низку зобов’язань», — зазначила Соломія Старосольська, радниця Голови Держпродспоживслужби з питань стратегічного розвитку та цифровізації, представниця Фонду Східна Європа.

Коли запрацює портал «еТютюн»

У лютому 2025 року має відбутися офіційний запуск цього проєкту. Згідно із законодавством до 1 лютого 2025 року виробники зобов’язані внести дані до загальної бази.

«Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.

Портал назвали також механізмом для «економічного регулювання ринку».

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.