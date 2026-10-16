Рада змінила правила фінмоніторингу PEP

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після завершення їхніх повноважень. Депутати скасували норму, яка передбачала автоматичне зниження рівня ризику через рік після звільнення з посади. Натомість банки й надалі оцінюватимуть ризики клієнтів індивідуально.
Відповідну правку внесли до законопроєкту № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок.
Як зміняться правила фінансового моніторингу PEP
Попередня редакція передбачала так звану «презумпцію зниження ризику»: через рік після звільнення з посади колишню політично значущу особу мали вважати клієнтом із нижчим рівнем ризику, якщо не було підстав для протилежного.
Тепер банки повинні оцінювати ризики індивідуально. Якщо ризики, пов’язані з колишніми повноваженнями клієнта, зберігаються, фінансова установа може продовжувати посилений моніторинг і після першого року.
Також скасовано вимогу документально доводити неприйнятно високий рівень ризику, щоб продовжувати посилений контроль після цього строку.
Керівників державних банків не включатимуть до розширеного переліку PEP
Від попереднього розширення переліку політично значущих осіб за рахунок керівників державних банків відмовилися.
Статус PEP залишається довічним, однак він сам по собі не означає, що людина має перебувати під посиленим фінансовим моніторингом усе життя. Так само цей статус не повинен бути єдиною підставою для відмови в банківському обслуговуванні.
Як зміни вплинуть на міжнародну фінансову підтримку України
Попередня редакція правки викликала заперечення європейських партнерів і стала перешкодою для підписання закону про цифрові платформи.
Перегляд правил має усунути цю проблему та розблокувати подальше отримання Україною міжнародної фінансової підтримки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується запровадити такі правила:
ПДВ 20% на покупки до €150. Податок нараховуватимуть на товари, придбані дистанційно за кордоном і доставлені фізичним особам в Україні.
Податок сплачуватимуть онлайн-платформи. Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на іноземні маркетплейси й онлайн-платформи або визначених ними посередників в Україні.
Деякі відправлення звільнять від оподаткування. ПДВ не стягуватимуть із некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до €45.
Окремі товари для оборони не оподатковуватимуть. Звільнення передбачене для продукції, призначеної для потреб безпеки й оборони, зокрема відповідного енергетичного обладнання та товарів для Сил оборони.