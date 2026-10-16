Рада змінила правила фінмоніторингу PEP

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після завершення їхніх повноважень. Депутати скасували норму, яка передбачала автоматичне зниження рівня ризику через рік після звільнення з посади. Натомість банки й надалі оцінюватимуть ризики клієнтів індивідуально.

Про це повідомляє Фінансовий клуб.

Відповідну правку внесли до законопроєкту № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок.

Як зміняться правила фінансового моніторингу PEP

Попередня редакція передбачала так звану «презумпцію зниження ризику»: через рік після звільнення з посади колишню політично значущу особу мали вважати клієнтом із нижчим рівнем ризику, якщо не було підстав для протилежного.

Тепер банки повинні оцінювати ризики індивідуально. Якщо ризики, пов’язані з колишніми повноваженнями клієнта, зберігаються, фінансова установа може продовжувати посилений моніторинг і після першого року.

Також скасовано вимогу документально доводити неприйнятно високий рівень ризику, щоб продовжувати посилений контроль після цього строку.

Керівників державних банків не включатимуть до розширеного переліку PEP

Від попереднього розширення переліку політично значущих осіб за рахунок керівників державних банків відмовилися.

Статус PEP залишається довічним, однак він сам по собі не означає, що людина має перебувати під посиленим фінансовим моніторингом усе життя. Так само цей статус не повинен бути єдиною підставою для відмови в банківському обслуговуванні.

Як зміни вплинуть на міжнародну фінансову підтримку України

Попередня редакція правки викликала заперечення європейських партнерів і стала перешкодою для підписання закону про цифрові платформи.

Перегляд правил має усунути цю проблему та розблокувати подальше отримання Україною міжнародної фінансової підтримки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується запровадити такі правила: