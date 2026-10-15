Рада скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до €150

Народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, документ підтримали 255 парламентарів.

«Маємо усунути несправедливі конкурентні переваги іноземних маркетплейсів перед українським бізнесом, наблизити наше законодавство до європейських правил та забезпечити додаткові надходження на потреби армії», — коментує прийняття законопроєкту голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що зміниться для покупців і міжнародних посилок

Законопроєкт № 16051−1 передбачає зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується запровадити такі правила:

ПДВ 20% на покупки до €150. Податок нараховуватимуть на товари, придбані дистанційно за кордоном і доставлені фізичним особам в Україні.

Податок нараховуватимуть на товари, придбані дистанційно за кордоном і доставлені фізичним особам в Україні. Податок сплачуватимуть онлайн-платформи. Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на іноземні маркетплейси й онлайн-платформи або визначених ними посередників в Україні.

Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на іноземні маркетплейси й онлайн-платформи або визначених ними посередників в Україні. Деякі відправлення звільнять від оподаткування. ПДВ не стягуватимуть із некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до €45. Наприклад, якщо одна людина безплатно надсилає іншій подарунок для особистого користування, ПДВ сплачувати не потрібно. Винятки також передбачені для товарів вартістю до €150 у несупроводжуваному багажі, крім підакцизних товарів.

ПДВ не стягуватимуть із некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до €45. Наприклад, якщо одна людина безплатно надсилає іншій подарунок для особистого користування, ПДВ сплачувати не потрібно. Винятки також передбачені для товарів вартістю до €150 у несупроводжуваному багажі, крім підакцизних товарів. Окремі товари для оборони не оподатковуватимуть. Звільнення передбачене для продукції, призначеної для потреб безпеки й оборони, зокрема відповідного енергетичного обладнання та товарів для сил оборони.

За оцінками авторів законопроєкту, запровадження ПДВ на міжнародні онлайн-покупки може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби Збройних сил України.

Зміни також пов’язані з міжнародними фінансовими зобов’язаннями України. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що через затримку із запровадженням оподаткування міжнародних посилок країна не отримає очікувані у вересні €4 млрд міжнародної допомоги. Запровадження ПДВ на такі відправлення залишається однією з умов отримання наступного траншу за програмою МВФ.

Коли можуть запрацювати нові правила