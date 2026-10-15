Рада скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до €150
Що зміниться для покупців і міжнародних посилок
- ПДВ 20% на покупки до €150. Податок нараховуватимуть на товари, придбані дистанційно за кордоном і доставлені фізичним особам в Україні.
- Податок сплачуватимуть онлайн-платформи. Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на іноземні маркетплейси й онлайн-платформи або визначених ними посередників в Україні.
- Деякі відправлення звільнять від оподаткування. ПДВ не стягуватимуть із некомерційних посилок між фізичними особами вартістю до €45. Наприклад, якщо одна людина безплатно надсилає іншій подарунок для особистого користування, ПДВ сплачувати не потрібно. Винятки також передбачені для товарів вартістю до €150 у несупроводжуваному багажі, крім підакцизних товарів.
- Окремі товари для оборони не оподатковуватимуть. Звільнення передбачене для продукції, призначеної для потреб безпеки й оборони, зокрема відповідного енергетичного обладнання та товарів для сил оборони.
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