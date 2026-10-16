Ухвалення законів про оподаткування міжнародних відправлень дасть Україні змогу оформити документи для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту державного бюджету у 2026 році.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Коли Україна може отримати фінансування

За словами Корецького, ухвалення законів відкриває шлях до підготовки необхідних документів і подання їх до Європейської комісії. Уряд розраховує до кінця року отримати частину коштів, потрібних для покриття бюджетного дефіциту.

«Це відкриває нам можливість для оформлення необхідних документів, подачі в Єврокомісію і до кінця року отримання частини — підкреслюю, це дуже важливо — лише частини тих коштів, які вкрай необхідні для закриття фінансового дефіциту 2026 року», — сказав Корецький.

За його словами, уряд уже почав поступово розблоковувати раніше призупинені платежі, з розумінням, що ці кошти врешті надійдуть до українського бюджету.

Фінансування оборони не припинялося

Водночас очільник уряду підкреслив, що фінансування оборонного сектору не переривалося.

«Що точно можу сказати: немає жодної зупинки, жодних невиплат по сектору оборони, як і обіцяли. Тому є стриманий оптимізм, що спільними зусиллями ми це все доробимо в 2026 році. Уряд виконав усі без винятку обіцянки: до 15 жовтня постанови, регламентні документи, резолюції тощо — все зроблено. Тепер залишилися законопроєкти, які спільними зусиллями ми маємо з вами зробити», — додав Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу України.