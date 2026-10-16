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Закони про оподаткування посилок відкривають шлях лише для частини фінансової допомоги — прем’єр

Казна та Політика
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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Ухвалення законів про оподаткування міжнародних відправлень дасть Україні змогу оформити документи для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту державного бюджету у 2026 році.
Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

Коли Україна може отримати фінансування

За словами Корецького, ухвалення законів відкриває шлях до підготовки необхідних документів і подання їх до Європейської комісії. Уряд розраховує до кінця року отримати частину коштів, потрібних для покриття бюджетного дефіциту.
«Це відкриває нам можливість для оформлення необхідних документів, подачі в Єврокомісію і до кінця року отримання частини — підкреслюю, це дуже важливо — лише частини тих коштів, які вкрай необхідні для закриття фінансового дефіциту 2026 року», — сказав Корецький.
За його словами, уряд уже почав поступово розблоковувати раніше призупинені платежі, з розумінням, що ці кошти врешті надійдуть до українського бюджету.

Фінансування оборони не припинялося

Водночас очільник уряду підкреслив, що фінансування оборонного сектору не переривалося.
«Що точно можу сказати: немає жодної зупинки, жодних невиплат по сектору оборони, як і обіцяли. Тому є стриманий оптимізм, що спільними зусиллями ми це все доробимо в 2026 році. Уряд виконав усі без винятку обіцянки: до 15 жовтня постанови, регламентні документи, резолюції тощо — все зроблено. Тепер залишилися законопроєкти, які спільними зусиллями ми маємо з вами зробити», — додав Корецький.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу України.
Також ми зазначали, що Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб після завершення їхніх повноважень. Депутати скасували норму, яка передбачала автоматичне зниження рівня ризику через рік після звільнення з посади. Натомість банки й надалі оцінюватимуть ризики клієнтів індивідуально. Відповідну правку внесли до законопроєкту № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок.
За матеріалами:
Укрінформ
Прем'єрБюджетЗаконопроєкти
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