Соцвиплати, АІ-асистент та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів — Finance.ua

Соцвиплати, АІ-асистент та інші: у «Дії» з’являться шість нових сервісів

Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо.



Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зручна цифрова держава — це можливість отримати послугу чи консультацію під певну життєву ситуацію без візитів у держустанови та витраченого часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які знищують бюрократію, черги та корупцію», — написав Федоров.

Федоров анонсував 6 нових сервісів у Дії:

АІ-асистент на порталі Дія — перший у світі національний АІ-асистент, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом користувачі зможуть отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою.

е-Нотаріат — українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

еАкциз — українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. Паперову акцизну марку замінять електронною. За словами Федорова, лише за рік Україна втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн.

Шлях пораненого — у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична.

Базова соціальна допомога — це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подати заявку можна буде через Дію без паперової бюрократії.

Витяг про несудимість з апостилем — Мінцифри разом з МВС працює над тим, щоб користувачі могли замовити в Дії документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв , що Міністерство цифрової трансформації працює над запуском у застосунку «Дія» онлайн-послуги з розлучення. Крім того, найближчими днями планується запустити «Пакунок школяра». До вересня відкриють ще кілька онлайн кімнат для одруження, таким чином розвантаживши чергу, яка утворилася у послузі. До кінця 2025 року з’явиться послуга зі зміни прізвища.

Він також розповідав , що понад половину звернень до служби підтримки в «Дії» вже обробляє штучний інтелект.

