ШІ обробляє майже половину звернень у «Дії» — Finance.ua
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ШІ обробляє майже половину звернень у «Дії»

Технології&Авто
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ШІ обробляє майже половину звернень у «Дії»
ШІ обробляє майже половину звернень у «Дії»
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що понад половину звернень до служби підтримки в «Дії» вже обробляє штучний інтелект.
За його словами, в межах масштабної AI-інтеграції в усі процеси «Дії» вже працюють два внутрішні інструменти:
  • AI-консультант, який самостійно, без участі людини, допомагає користувачам отримати послугу. За перший місяць пілоту він закрив понад 52% усіх звернень.
  • AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати точну відповідь на запит. За кілька тижнів він обробив 16% усіх звернень до операторів, що становить 7 993 звернення.
«AI-консультант значно розумніший за кнопкового чатбота. Він утримує контекст розмови, розрізняє послуги. Навіть коли ви спершу запитали про ID-картку, а потім — про авто. При цьому жодні персональні дані не використовуються. Точність та коректність відповідей AI забезпечують тренери — експерти з продукту, які раніше консультували особисто, а тепер навчають штучний інтелект», — йдеться у повідомленні пресслужби «Дії».
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У Мінцифри наголошують: запровадження штучного інтелекту — це не про заміну людей, а про підсилення команди й прискорення обслуговування.
Нагадаємо, рінше повідомлялося, що згодом «Дія» отримає функції голосового керування та можливість генерувати документи за допомогою штучного інтелекту.
За матеріалами:
Ain.Ua
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