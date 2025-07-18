«Дія» отримає нові функції завдяки ШІ — Федоров — Finance.ua
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«Дія» отримає нові функції завдяки ШІ — Федоров

Технології&Авто
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«Дія» отримає нові функції завдяки ШІ — Федоров
«Дія» отримає нові функції завдяки ШІ — Федоров
Згодом «Дія» отримає функції голосового керування та можливість генерувати документи за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Мінцифра запустить бета-тестування нової версії «Дії», де буде інтегровано штучний інтелект.
  • На першому етапі ШІ вбудують у портал «Дія», що дозволить користувачам взаємодіяти з сервісами за допомогою голосових запитів.

Як це працюватиме

ШІ-агент зможе не лише відповідати на питання, як-от «як знайти найближчий ЦНАП?» або «які довідки потрібні для виїзду за кордон?», а й виконувати складніші дії, включно з генерацією та відправленням документів на запит користувача.
«По суті, ви скажете: „А відправ мені, будь ласка, мою довідку про доходи за останні кілька років“. І тобі автоматично генерується цей документ і відправляється», — навів приклад Федоров.
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Окрім цього, інтеграція ШІ значно спростить отримання таких послуг, як «єВідновлення», яка наразі є досить складною у реалізації.
«Ви заходите і говорите: „В мене потрапила ракета в будинок, мені потрібно отримати послугу“. Він відразу розуміє, пише „відправте кілька фото“, веде вас по флоу. Ви відправляєте фото, автоматом відправляється заявка в комісію, генерується заявка, тобто все відбувається далі автоматом», — пояснив Федоров.
Він додав, що це лише перший крок у цифровізації держави на основі штучного інтелекту. У майбутньому, за підсумками інтеграції та роботи ШІ-моделі в «Дії», не виключено, що штучному інтелекту доручать навіть генерацію нормативно-правових актів для уряду.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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