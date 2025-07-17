ШІ-стартапи можуть отримати до $250 тисяч гранту від Міноборони — Finance.ua
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ШІ-стартапи можуть отримати до $250 тисяч гранту від Міноборони

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ШІ-стартапи можуть отримати до $250 тисяч гранту від Міноборони
ШІ-стартапи можуть отримати до $250 тисяч гранту від Міноборони
Міністерство оборони України оголосило про запуск програми K4 Startup Studio — ініціативи для підтримки стартапів, що працюють над технологіями зі штучним інтелектом у сфері оборони.
Подати заявку можна до 15 серпня 2025 року на сайті k4.mod.gov.ua.
K4 реалізується за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO).
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Програма має на меті об’єднати розробників, військових експертів і менторів, щоб пришвидшити впровадження дієвих інновацій безпосередньо у військах.
  • У рамках відбору до участі запросять до 10 команд, із яких 4 отримають гранти по $250 000 на реалізацію своїх рішень.
  • Відбір проходитиме в кілька етапів за участі спеціального Грантового комітету, до якого входять військові експерти та користувачі технологій на передовій.
ШІ-стартапи можуть отримати до $250 тисяч гранту від Міноборони
Що отримають учасники? Програма передбачає два основні етапи: 4-місячний інтенсив і 6-місячний супровід опісля для залучення інвестицій або укладення держконтракту. Також учасники отримають менторство від українських та міжнародних експертів у сфері технологій і оборони, а також доступ до замовників, екосистеми та інфраструктури Міноборони.
За матеріалами:
Ain.Ua
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