Пентагон виділив $200 млн на розвиток військового ШІ — Finance.ua

Пентагон виділив $200 млн на розвиток військового ШІ Сьогодні 02:55 — Світ

Пентагон виділив $200 млн на розвиток військового ШІ

Міноборони США виділило до $200 млн компаніям Anthropic, OpenAI, Google і xAI для розробки ШІ-рішень у сфері нацбезпеки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні

Кошти спрямовані на прискорення інтеграції ШІ-агентів у ключові функції Пентагону — від бойових систем до аналізу розвідданих і підтримки рішень.

«ШІ змінює наші спроможності підтримувати військових і зберігати стратегічну перевагу», — заявив головний директор з цифрових технологій Міноборони Даг Метті.

У відповідь на це стартап Ілона Маска xAI анонсував Grok for Government — продуктовий пакет для державних структур США. Рішення доступні через платформу General Services Administration.

OpenAI отримала попередній контракт від Пентагону у 2024 році на $200 млн — невдовзі після партнерства з оборонним стартапом Anduril.

За останні два роки Міноборони США розгорнуло понад 680 ШІ-проєктів. Серед ключових напрямів:

Автономні системи та рої БПЛА: Shield AI показала злагоджену роботу трьох дронів V-BAT під керуванням Hivemind. Ініціатива Replicator передбачає масове розгортання автономних систем для нейтралізації чисельної переваги супротивника.

ШІ-агенти та підтримка рішень: у 2024 році Пентагон створив AI Rapid Capabilities Cell з бюджетом $100 млн для пілотних експериментів.

Інтегрована розвідка: Palantir розробляє систему Maven Smart System ($480 млн) і мобільний центр TITAN ($178 млн) — «першу IІ-визначену платформу» для бою.

Кібербезпека: генеративні моделі тестують у виявленні загроз і симуляції атак у мережах Міноборони.

Партнерами проєктів виступають як ІТ-гіганти, так і стартапи: OpenAI, Google, Anthropic, xAI, Microsoft, Palantir, Anduril і Shield AI.

У 2024 фінансовому році на ШІ-проєкти Міноборони США передбачено $1,8 млрд — на $600 млн більше, ніж торік. Кошти йдуть на впровадження «відповідального ШІ», навчання кадрів і модернізацію інфраструктури.

Читайте також У США представили штучний інтелект, що дозволить дронам та винищувачам самостійно приймати рішення

Окрім держфінансування, ШІ-сектор розвивається завдяки приватному капіталу. Стартап Anduril оцінили в понад $8 млрд, Shield AI — у $2 млрд. У січні Дональд Трамп оголосив про інвестиції на $500 млрд у ШІ-інфраструктуру.

Американська стратегія ШІ у військовій сфері — відповідь на амбіції КНР. Китай планує до 2049 року створити «інтелектуалізовану армію світового рівня», глибоко інтегруючи ШІ в систему командування, логістику та збройні сили.

Аналітики вказують, що КНР витрачає на ШІ 1−2% оборонного бюджету проти 0,1−0,2% у США, хоча номінальні витрати Вашингтона поки нижчі.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.