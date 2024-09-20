У США представили штучний інтелект, що дозволить дронам та винищувачам самостійно приймати рішення — Finance.ua
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У США представили штучний інтелект, що дозволить дронам та винищувачам самостійно приймати рішення

Технології&Авто
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ВПС США досліджують новий інструмент штучного інтелекту для вдосконалення автономних систем, таких як дрони та безпілотники. Ця інформація походить з внутрішніх документів ВПС, отриманих 404 Media.
Проект має назву MAD. AI і розробляється для роботи з мережами автономних систем у складних і мінливих середовищах. Контракт на розробку вартістю понад 1,2 мільйона доларів підписано з компанією Qylur Intelligent Systems.
В основі проекту лежить модифікована версія системи Qylur під назвою SNIM AI. Платформа підтримує точність автономних систем, дозволяючи пристроям еволюціонувати та адаптуватися за допомогою постійного машинного навчання.
Мета платформи — прискорити процес адаптивного навчання та підвищити точність рішень, що приймаються ШІ. Це особливо важливо в ситуаціях, коли дрони та безпілотники стикаються з новими та непередбачуваними умовами.
SNIM AI здатна збирати дані з усіх підключених пристроїв і використовувати їх для навчання ШІ в нових умовах. ВПС також планують розширити функціональність SNIM AI, зокрема збільшити сховище даних для обробки великого обсягу комунікаційної інформації.
ВПС США наголошують, що дослідження спрямоване на вдосконалення систем ШІ для автономних апаратів, а не на створення можливостей для протидії противнику. Рішення щодо можливого застосування системи в бойових умовах наразі не прийняті.
За матеріалами:
noworries
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