Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою, — Федоров Сьогодні 22:27 — Фінтех і Картки

Росіяни створили підрозділ «Рубікон», який активно полює за українськими операторами БпЛА. Посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наша задача — забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни», — зазначив він.

За словами Федорова, для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

«Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою», — додав керівник Мінцифри.

Дрони у війні в Україні

Сьогодні безпілотники відіграють важливо роль у війні, істотно впливаючи на хід бойових дій. Вони використовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню, ударів по техніці та живій силі противника, а також для оборони від атак.

Застосування безпілотників стало однією з ключових тактик на фронті. Їхня ефективність змушує як Україна, так й Росію постійно адаптувати свої дії й змінювати підходи до ведення бойових операцій.

Сьогодні країна-терорист вдається до запусків безпілотників типу Shahed фактично щоночі.

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