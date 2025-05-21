«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри

97
«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри
«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри
Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня стане платним для банків та фінансових установ. Монетизацію сервісу без деталей анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day 18 травня.
Про це пише Forbes Ukraine.
Шеринг документів у «Дії», коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку, від 1 червня стане платним.
За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.
«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, — сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. — Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000». За його словами, фінустанови готові за це платити.
На момент публікації ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» відповіли Forbes, що вони планують продовжувати використання сервісу, попри запровадження плати за шеринг.
Читайте також
У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia. OAuth.
У планах зробити платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».
Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія.
Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу — банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта. Глобально монетизація «Дії» — частина плану виведення додатка на IPO. Це мрія очільника Мінцифри Федорова, казав він у 2023-му.
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
👉 Деталі тут
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems