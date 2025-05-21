«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри — Finance.ua

«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри Сьогодні 11:02

«Дія» вводить плату за шеринг документів для банків. Які ще послуги планує монетизувати Мінцифри

Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня стане платним для банків та фінансових установ. Монетизацію сервісу без деталей анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day 18 травня.

Про це пише Forbes Ukraine.

Шеринг документів у «Дії», коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку, від 1 червня стане платним.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи будуть сплачувати одноразово 21 617 грн, далі — 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами. Шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним.

«Щомісяця через „Дію“ онлайн відкриваються десятки тисяч рахунків, — сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day. — Наприклад, із monobank за день відкрили 22 000». За його словами, фінустанови готові за це платити.

На момент публікації ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк , NovaPay, RozetkaPay, «Швидко гроші» відповіли Forbes, що вони планують продовжувати використання сервісу, попри запровадження плати за шеринг.

У майбутньому буде ще два платні сервіси — «Дія.Підпис» і Diia. OAuth.

У планах зробити платним використання «Дія.Підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія».

Міністерство також планує запустити сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth. Завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія.

Мінцифри запустило шеринг через «Дію» у 2020 році. Це дозволяє швидко передавати електронні копії документів бізнесу — банкам, кредитним установам та іншим надавачам послуг, для яких важливо встановити особу клієнта. Глобально монетизація «Дії» — частина плану виведення додатка на IPO. Це мрія очільника Мінцифри Федорова, казав він у 2023-му.

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