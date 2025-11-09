Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити Вчора 10:15 — Особисті фінанси

Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити

Ветерани та ветеранки війни, які мають власне авто, можуть повернути кошти, витрачені на оформлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Як ветеранам отримати компенсацію за «автоцивілку»

Зазначається, що право на компенсацію мають учасники бойових дій, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Виплата здійснюється лише за одним транспортним засобом, що належить ветерану.

Умови отримання компенсації:

страхувальник повинен бути повнолітнім;

договір із страховою компанією має бути укладений з 1 січня 2025 року і до 31 грудня року, який буде наступним після припинення воєнного стану.

дія договору поширюється лише на територію України;

об’єм двигуна — менше 2500 см³ або потужність електродвигуна — до 100 кВт;

авто не використовується для бізнесу чи комерційних перевезень.

Подати заявку на компенсацію можна до останнього дня дії страхового договору.

Для цього потрібно підготувати паспорт громадянина України або закордонний паспорт, ІПН, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також поліс «автоцивілки».

Як подати заяву

Заява оформлюється онлайн через розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку «Дія».

Для цього необхідно:

Авторизуватися у «Дії». Обрати розділ «Ветеран Pro», свій транспортний засіб та відповідну послугу. Відкрити банківський рахунок разом із «Дія.Картка», якщо його ще немає.

«Якщо ветеран чи ветеранка отримали компенсацію і спричинили ДТП, компенсацію за наступним договором ожна отримати лише через рік після припинення дії попереднього», — наголошують фахівці.

Перерахування компенсації здійснюється в порядку черговості отримання заяв за наявності бюджетних коштів.

