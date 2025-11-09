0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити

Особисті фінанси
4674
Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити
Ветерани і ветеранки можуть отримати компенсацію за «автоцивілку»: як це зробити
Ветерани та ветеранки війни, які мають власне авто, можуть повернути кошти, витрачені на оформлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).
Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Як ветеранам отримати компенсацію за «автоцивілку»

Зазначається, що право на компенсацію мають учасники бойових дій, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни.
Виплата здійснюється лише за одним транспортним засобом, що належить ветерану.
Умови отримання компенсації:
  • страхувальник повинен бути повнолітнім;
  • договір із страховою компанією має бути укладений з 1 січня 2025 року і до 31 грудня року, який буде наступним після припинення воєнного стану.
  • дія договору поширюється лише на територію України;
  • об’єм двигуна — менше 2500 см³ або потужність електродвигуна — до 100 кВт;
  • авто не використовується для бізнесу чи комерційних перевезень.
Подати заявку на компенсацію можна до останнього дня дії страхового договору.
Для цього потрібно підготувати паспорт громадянина України або закордонний паспорт, ІПН, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також поліс «автоцивілки».

Як подати заяву

Заява оформлюється онлайн через розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку «Дія».
Для цього необхідно:
  1. Авторизуватися у «Дії».
  2. Обрати розділ «Ветеран Pro», свій транспортний засіб та відповідну послугу.
  3. Відкрити банківський рахунок разом із «Дія.Картка», якщо його ще немає.
«Якщо ветеран чи ветеранка отримали компенсацію і спричинили ДТП, компенсацію за наступним договором ожна отримати лише через рік після припинення дії попереднього», — наголошують фахівці.
Перерахування компенсації здійснюється в порядку черговості отримання заяв за наявності бюджетних коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіАвто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems