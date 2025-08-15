Федоров анонсував нові послуги в «Дії» — Finance.ua

Федоров анонсував нові послуги в «Дії» Сьогодні 11:28

Міністерство цифрової трансформації працює над запуском у застосунку «Дія» онлайн-послуги з розлучення. ЇЇ планують запустити восени.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, інтерфейс сервісу матиме елементи гейміфікації, щоб користувачі ще раз обдумали своє рішення.

«Це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах», — повідомив Федоров.

Федоров розповів про інші заплановані послуги

Найближчими днями планується запустити «Пакунок школяра», що дозволить батькам отримати 5 тис. грн на Дія. Картку та можливість витратити їх для підготовки до школи.

До вересня відкриють ще кілька онлайн кімнат для одруження, таким чином розвантаживши чергу, яка утворилася у послузі.

У січні 2026 року планується запустити електронний акциз.

До кінця 2025 року з’явиться послуга зі зміни прізвища.

До кінця року планується запустити фундамент послуги «еНотаріат», а самі послуги будуть доступні у 2026 році році в І кварталі.

Проєкти, які хочуть реалізувати до 2030 року

Федоров зауважив, що хотів би перетворити «Дію» і цифрову державу в агентивну державу, побудовану на AI-агентах, яка дозволить оптимізувати роботу десятків тисяч людей, де через цифрові послуги українці отримуватимуть те що потрібно.

«Це будуть тисячі агентів, які будуть надавати різні послуги», наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв , що згодом «Дія» отримає функції голосового керування та можливість генерувати документи за допомогою штучного інтелекту. За його словами, Мінцифра запустить бета-тестування нової версії «Дії», де буде інтегровано штучний інтелект. На першому етапі ШІ вбудують у портал «Дія», що дозволить користувачам взаємодіяти з сервісами за допомогою голосових запитів.

Федоров повідомив , що понад половину звернень до служби підтримки в «Дії» вже обробляє штучний інтелект.

