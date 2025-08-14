«Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги — Finance.ua
укр
«Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги

Особисті фінанси
65
У «Дії» запустили бета-тестування нової комплексної послуги — Базової соціальної допомоги. Серед українців шукають тестувальників, які допоможуть зробити сервіс зручнішим.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Базова соціальна допомога — щомісячна виплата для тих, хто вже користується програмами соціальної підтримки. Її можна отримати на «Дія.Картку».

Читайте також: «Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску

Українці можуть стати одними з перших, хто протестує нову послугу:
  • як отримувач допомоги для малозабезпечених сімей;
  • як одинока мати (батько), що отримує допомогу на дітей;
  • якщо отримуєте тимчасову допомогу на дитину, оскільки інший з батьків не сплачує аліменти.
Для участі в тестуванні функціоналу послуги потрібно мати податковий номер на обліковий акаунт в «Дії». Також варто переконатися, чи є у вас активований «Дія.Підпис» та «Дія.Картка». Зареєструватися на тестування новї послуги можна тут.
Нагадаємо, з липня Мінсоцполітики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат. Розмір базової величини становить 4 500 грн і по-різному обраховується для кожного члена сім’ї.
Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті «класичні» види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам).
Також зазначимо, що «Дія. Картка» вже доступна в застосунку «Дія» та в банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
