«Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги — Finance.ua

«Дія» запустила бета-тестування послуги базової соцдопомоги
У «Дії» запустили бета-тестування нової комплексної послуги — Базової соціальної допомоги. Серед українців шукають тестувальників, які допоможуть зробити сервіс зручнішим.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
Базова соціальна допомога — щомісячна виплата для тих, хто вже користується програмами соціальної підтримки. Її можна отримати на «Дія.Картку».
Українці можуть стати одними з перших, хто протестує нову послугу:
- як отримувач допомоги для малозабезпечених сімей;
- як одинока мати (батько), що отримує допомогу на дітей;
- якщо отримуєте тимчасову допомогу на дитину, оскільки інший з батьків не сплачує аліменти.
Для участі в тестуванні функціоналу послуги потрібно мати податковий номер на обліковий акаунт в «Дії». Також варто переконатися, чи є у вас активований «Дія.Підпис» та «Дія.Картка». Зареєструватися на тестування новї послуги можна тут.
Нагадаємо, з липня Мінсоцполітики розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат. Розмір базової величини становить 4 500 грн і по-різному обраховується для кожного члена сім’ї.
Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті «класичні» види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам).
Також зазначимо, що «Дія. Картка» вже доступна в застосунку «Дія» та в банках-партнерах. Це універсальна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати.
