Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць
До Дня Захисників і Захисниць України 68 тисяч киян отримають одноразову адресну допомогу на загальну суму 90 мільйонів гривень.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Хто отримає допомогу:
- військовослужбовці та ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники Революції Гідності, які зазнали поранень;
- члени сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць;
- родини Героїв України;
- Захисники та Захисниці столиці.
Кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.
Розмір допомоги залежить від категорії і становить від 1 200 до 2 500 гривень.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.
Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Так, уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Також держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.
