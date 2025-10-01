Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць

До Дня Захисників і Захисниць України 68 тисяч киян отримають одноразову адресну допомогу на загальну суму 90 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Хто отримає допомогу:

військовослужбовці та ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;

учасники Революції Гідності, які зазнали поранень;

члени сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць;

родини Героїв України;

Захисники та Захисниці столиці.

Кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.

Розмір допомоги залежить від категорії і становить від 1 200 до 2 500 гривень.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.

Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Так, уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Також держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

