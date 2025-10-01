0 800 307 555
Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць

Особисті фінанси
Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць
Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць
До Дня Захисників і Захисниць України 68 тисяч киян отримають одноразову адресну допомогу на загальну суму 90 мільйонів гривень.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Хто отримає допомогу:
  • військовослужбовці та ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники Революції Гідності, які зазнали поранень;
  • члени сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць;
  • родини Героїв України;
  • Захисники та Захисниці столиці.
Кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.
Розмір допомоги залежить від категорії і становить від 1 200 до 2 500 гривень.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України». Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.
Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Так, уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Також держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Finance.ua
