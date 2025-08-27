Кабмін створює новий статус для тих, хто допомагав обороні без участі в боях — Finance.ua

Кабмін створює новий статус для тих, хто допомагав обороні без участі в боях Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

Про це повідомила пресслужба Міністерство у справах ветеранів.

Окремий статус замість категорії «ветеранів війни»

Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях.

Це стосується, зокрема, тих, хто забезпечував функціонування військової інфраструктури, підтримував підрозділи, виконував завдання логістики, зв’язку чи інші критично важливі для оборони дії.

Віднесення таких осіб до категорії ветеранів війни не відповідало принципам об’єктивності й справедливості, адже воно певним чином знецінювало внесок тих, хто безпосередньо брав участь у боях.

Тому законопроєкт пропонує створити окремий, офіційно закріплений статус, який визнає унікальний внесок цієї категорії громадян.

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує:

унормувати поняття та зміст статусу «залучена особа», «залучена особа з інвалідністю», а також «член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи» — саме для громадян, які залучалися до оборони України, але не брали участь у бойових діях;

визначити категорії громадян, які мають право на такий статус;

унормувати порядок надання статусу;

передбачити державні гарантії таким громадянам.

Законопроект дозволить офіційно визнати внесок тисяч громадян, які, не перебуваючи безпосередньо на передовій, виконували важливі завдання для захисту України, та забезпечити їх та їхні сім’ї належними соціальними гарантіями.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив 11 рішень на підтримку ветеранів та їхніх родин. Так, уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів та їхніх родин і гарантує медичну, освітню, соціальну, правову підтримку. Також держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Депутати пропонують скасувати етап співбесіди для ветеранів у конкурсній процедурі на державну службу. До офіційного відновлення конкурсів на посади в держорганах, захисників і захисниць України з відповідною освітою зможуть брати на роботу без співбесіди за їхньою заявою.

У додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO». Наразі Ветеран PRO має шість послуг:

пошук фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб;

програма Ветеранський спорт;

подання заявки на програму єОселя;

доступ до єВідновлення;

подання заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

оформлення субсидії.

