Ветеранів хочуть призначати на держслужбу без співбесіди — Finance.ua
Ветеранів хочуть призначати на держслужбу без співбесіди

Депутати пропонують скасувати етап співбесіди для ветеранів у конкурсній процедурі на державну службу.
Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової.

Як це працюватиме

До офіційного відновлення конкурсів на посади в держорганах, захисників і захисниць України з відповідною освітою зможуть брати на роботу без співбесіди за їхньою заявою.
За словами Третьякової, військові вже пройшли «співбесіду» на полі бою, довівши свою мотивацію й відданість державі. Тому додаткова суб’єктивна оцінка при прийомі на службу виглядає зайвою.

Повернення конкурсів на держслужбу

Паралельно Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13478 про відновлення загальних конкурсів на держслужбу.
Цей законопроєкт входить до зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка дає змогу отримувати фінансування від ЄС.
Нагадаємо, Верховна Рада працює над впровадженням комплексного механізму сприяння працевлаштуванню ветеранів, який має забезпечити соціальну інтеграцію захисників після завершення військової служби.
В Україні стартував проєкт, який допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу в галузі логістики та транспорту. Ця сфера зараз гостро потребує кваліфікованих працівників, а проєкт дає можливість ветеранам перекваліфікуватися та отримати нові професії після служби.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
