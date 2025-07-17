Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми — Finance.ua

Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми

В Україні стартував проєкт, який допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу в галузі логістики та транспорту. Ця сфера зараз гостро потребує кваліфікованих працівників, а проєкт дає можливість ветеранам перекваліфікуватися та отримати нові професії після служби.

Про це повідомляє Міністерство з розвитку громад і територій.

Завдання такої ініціативи:

забезпечити професійну перекваліфікацію ветеранів і ветеранок на водіїв вантажівок категорії «СE» / Код 95 / логістів та водіїв навантажувачів;

працевлаштувати ветеранів і ветеранок;

заохотити роботодавців до створення інклюзивного робочого середовища;

популяризувати успішні кейси та історії працевлаштування.

Деталі програми

У межах проєкту надається безоплатне навчання за напрямками:

водій вантажівки категорії «СЕ»,

логіст,

водій навантажувача,

також можна отримати сертифікат професійної компетентності водія (Код 95).

Навчання проходитиме в таких регіонах:

водій вантажівки категорії «СЕ»: м. Біла Церква (Київська область), м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Онлайн та офлайн навчання.

отримання сертифіката професійної компетентності водія (Код 95): м. Київ. Онлайн та офлайн навчання.

логіст: по всій території України. Онлайн навчання.

водій навантажувача: м. Київ та м. Львів. Онлайн та офлайн навчання.

Навчання триватиме з серпня до жовтня 2025 року. Також учасники та учасниці отримають індивідуальний супровід у пошуку роботи, можливість відвідувати партнерські компанії, щоб побачити залаштунки роботи, та приєднатися до ветеранської спільноти, яка підтримує один одного не лише під час навчання, а й після працевлаштування.

Як взяти участь у програмі

Для участі у відборі потрібно:

Громадянство України. Статус ветерана (-ки) російсько-української війни. Наявність водійського посвідчення категорії «С» та/або «D» (для отримання категорії «СЕ» та/або кваліфікаційної картки водія (Код 95)). Наявність практичного досвіду керування вантажними транспортними засобами категорії «C» щонайменше 1 рік (для отримання категорії «СЕ»). Наявність досвіду роботи в логістичній сфері (буде перевагою). Можливість навчатись онлайн та офлайн в обраному регіоні. Наявність стійкої мотивації отримати нову професію та працевлаштуватися в транспортній сфері.

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