Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми — Finance.ua
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Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми

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Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми
Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми
В Україні стартував проєкт, який допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу в галузі логістики та транспорту. Ця сфера зараз гостро потребує кваліфікованих працівників, а проєкт дає можливість ветеранам перекваліфікуватися та отримати нові професії після служби.
Про це повідомляє Міністерство з розвитку громад і територій.
Завдання такої ініціативи:
  • забезпечити професійну перекваліфікацію ветеранів і ветеранок на водіїв вантажівок категорії «СE» / Код 95 / логістів та водіїв навантажувачів;
  • працевлаштувати ветеранів і ветеранок;
  • заохотити роботодавців до створення інклюзивного робочого середовища;
  • популяризувати успішні кейси та історії працевлаштування.

Деталі програми

У межах проєкту надається безоплатне навчання за напрямками:
  • водій вантажівки категорії «СЕ»,
  • логіст,
  • водій навантажувача,
  • також можна отримати сертифікат професійної компетентності водія (Код 95).
Навчання проходитиме в таких регіонах:
  • водій вантажівки категорії «СЕ»: м. Біла Церква (Київська область), м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Онлайн та офлайн навчання.
  • отримання сертифіката професійної компетентності водія (Код 95): м. Київ. Онлайн та офлайн навчання.
  • логіст: по всій території України. Онлайн навчання.
  • водій навантажувача: м. Київ та м. Львів. Онлайн та офлайн навчання.
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Навчання триватиме з серпня до жовтня 2025 року. Також учасники та учасниці отримають індивідуальний супровід у пошуку роботи, можливість відвідувати партнерські компанії, щоб побачити залаштунки роботи, та приєднатися до ветеранської спільноти, яка підтримує один одного не лише під час навчання, а й після працевлаштування.

Як взяти участь у програмі

Для участі у відборі потрібно:
  1. Громадянство України.
  2. Статус ветерана (-ки) російсько-української війни.
  3. Наявність водійського посвідчення категорії «С» та/або «D» (для отримання категорії «СЕ» та/або кваліфікаційної картки водія (Код 95)).
  4. Наявність практичного досвіду керування вантажними транспортними засобами категорії «C» щонайменше 1 рік (для отримання категорії «СЕ»).
  5. Наявність досвіду роботи в логістичній сфері (буде перевагою).
  6. Можливість навчатись онлайн та офлайн в обраному регіоні.
  7. Наявність стійкої мотивації отримати нову професію та працевлаштуватися в транспортній сфері.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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