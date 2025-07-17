Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми — Finance.ua

Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми
В Україні стартував проєкт, який допомагає ветеранам і ветеранам знайти роботу в галузі логістики та транспорту. Ця сфера зараз гостро потребує кваліфікованих працівників, а проєкт дає можливість ветеранам перекваліфікуватися та отримати нові професії після служби.
Про це повідомляє Міністерство з розвитку громад і територій.
Завдання такої ініціативи:
- забезпечити професійну перекваліфікацію ветеранів і ветеранок на водіїв вантажівок категорії «СE» / Код 95 / логістів та водіїв навантажувачів;
- працевлаштувати ветеранів і ветеранок;
- заохотити роботодавців до створення інклюзивного робочого середовища;
- популяризувати успішні кейси та історії працевлаштування.
Деталі програми
У межах проєкту надається безоплатне навчання за напрямками:
- водій вантажівки категорії «СЕ»,
- логіст,
- водій навантажувача,
- також можна отримати сертифікат професійної компетентності водія (Код 95).
Навчання проходитиме в таких регіонах:
- водій вантажівки категорії «СЕ»: м. Біла Церква (Київська область), м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область). Онлайн та офлайн навчання.
- отримання сертифіката професійної компетентності водія (Код 95): м. Київ. Онлайн та офлайн навчання.
- логіст: по всій території України. Онлайн навчання.
- водій навантажувача: м. Київ та м. Львів. Онлайн та офлайн навчання.
Навчання триватиме з серпня до жовтня 2025 року. Також учасники та учасниці отримають індивідуальний супровід у пошуку роботи, можливість відвідувати партнерські компанії, щоб побачити залаштунки роботи, та приєднатися до ветеранської спільноти, яка підтримує один одного не лише під час навчання, а й після працевлаштування.
Як взяти участь у програмі
Для участі у відборі потрібно:
- Громадянство України.
- Статус ветерана (-ки) російсько-української війни.
- Наявність водійського посвідчення категорії «С» та/або «D» (для отримання категорії «СЕ» та/або кваліфікаційної картки водія (Код 95)).
- Наявність практичного досвіду керування вантажними транспортними засобами категорії «C» щонайменше 1 рік (для отримання категорії «СЕ»).
- Наявність досвіду роботи в логістичній сфері (буде перевагою).
- Можливість навчатись онлайн та офлайн в обраному регіоні.
- Наявність стійкої мотивації отримати нову професію та працевлаштуватися в транспортній сфері.
Поділитися новиною