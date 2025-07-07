У Дії з’явився розділ Ветеран PRO: які послуги там доступні — Finance.ua
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У Дії з’явився розділ Ветеран PRO: які послуги там доступні

Особисті фінанси
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У Дії з’явився розділ Ветеран PRO: які послуги там доступні
У Дії з’явився розділ Ветеран PRO: які послуги там доступні
У додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO».
Про це повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.
«Спрощуємо взаємодію захисників і захисниць та їхніх родин із державою. Запустили цифровий простір Ветеран Pro в застосунку Дія — за кілька кліків отримуйте 6 ключових послуг. Без черг, бюрократії та пошуків послуг на різних сайтах і в держорганах», — сказано в повідомленні.
Наразі Ветеран PRO має шість послуг:
  • пошук фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб;
  • програма Ветеранський спорт;
  • подання заявки на програму єОселя;
  • доступ до єВідновлення;
  • подання заяви на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • оформлення субсидії.
Щоб скористатися новим розділом, потрібно мати посвідчення ветерана в Дії. Після оновлення застосунку сервіс з’явиться автоматично. Далі треба перейти до розділу Сервіси → Ветеран PRO та обрати потрібну послугу.
Протягом наступних місяців простір розширюватиметься — з урахуванням потреб спільноти, запитів від громадських організацій, фахівців супроводу та самих ветеранів і ветеранок.
У Мінцифри зазначили, що зараз в Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок.
Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук розповідав, що уряд затвердив новий порядок, який дозволяє використовувати функціонал порталу «Дія» для цифровізації послуг для ветеранів, постраждалих учасників Революції Гідності та родин загиблих Захисників і Захисниць України.
Work.ua провів опитування серед ветеранів, яку роботу вони шукають після звільнення зі служби. Понад половина ветеранів (55%) зізналися, що не знають, яка робота їм підійде. 23% не розуміють, із чого почати. 74% опитаних вважають військову службу повністю або частково частиною своєї професійної історії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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