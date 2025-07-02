Яку роботу найчастіше шукають ветерани після завершення служби — дослідження Work.ua Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Яку роботу найчастіше шукають ветерани після завершення служби — дослідження Work.ua

Work.ua провів опитування серед ветеранів, яку роботу вони шукають після звільнення зі служби.

Результати опитування показали, що більшість респондентів мають бойовий досвід у сухопутних (68%) або десантно-штурмових військах (10%). 69% активно шукають роботу, ще 26% хочуть змінити нинішню. Для 19% це перший вихід на цивільний ринок праці.

Вибір роботи. Понад половина ветеранів (55%) зізналися, що не знають, яка робота їм підійде. 23% не розуміють, із чого почати. 74% опитаних вважають військову службу повністю або частково частиною своєї професійної історії.

29% ветеранів не можуть повернутись до попередньої роботи. Заважають поранення, втрата кваліфікації, зміни в житті.

Ще 19% ніколи не працювали в цивільному секторі.

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Багато ветеранів вибирають сферу охорони та безпеки, бо бачать у цьому пряме продовження військового досвіду. Понад 30% респондентів зазначили, що планують працювати або вже працюють у сфері охорони та безпеки чи в приватних охоронних фірмах.

Відгуки на резюме. 38% опитаних не отримали відповіді на свої відгуки. Ще 42% отримали формальні повідомлення без конкретики.

Вік. Хоча вимоги щодо віку кандидатів прямо не вказуються у вакансіях, 11% респондентів зазначили, що саме вік став на заваді при пошуку роботи. Це особливо помітно серед тих, кому за 50, ветеранів з великим життєвим досвідом, але часто без формалізованої кваліфікації чи актуальних технічних навичок.

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«Після завершення служби багато військових стикаються не лише з новим ринком праці, а й з глибшою кризою ідентичності. Особливо складно, коли попередня робота недоступна через поранення, зміну обставин або релокацію. Через це ветерани відкладають пошук або погоджуються на перше, що трапляється. І не тому, що це усвідомлений вибір, а тому, що це хоч якийсь шанс. Випадкова вакансія — не завжди шлях до гідного повернення. Тому важливо, щоб ветерани бачили перед собою можливості, вчилися говорити про свій досвід цивільною мовою, не залишалися наодинці, а зверталися до консультантів», — - зазначає автор дослідження.

Довідка Finance.ua:

більше половини українських ветеранів і ветеранoк стикаються з труднощами під час працевлаштування після повернення до цивільного життя. 57% зазначили, що мали складнощі з пошуком роботи після звільнення з військової служби;

за даними OLX Робота, в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів. Найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.



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