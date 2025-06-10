Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій — Finance.ua
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Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій

Особисті фінанси
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Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій
Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій
В Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів.
За даними платформи OLX Робота, найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.
Після початку повномасштабної війни інтеграція ветеранів у мирне життя стала одним із важливих соціальних завдань. Все більше роботодавців визнають цінність військового досвіду: уміння працювати під тиском, дотримання чітких інструкцій, відповідальність. Це відображається в зростанні кількості пропозицій роботи для УБД.
Найактивніше зростає кількість таких вакансій:
  • Вантажник — кількість пропозицій зросла на 176%, медіанна зарплата становить 22 тис. грн;
  • Робітник на виробництво — +140%, зарплата 22,7 тис. грн;
  • Різноробочий на будівництві — +130%, зарплата 21,5 тис. грн;
  • Продавець — +87%, зарплата 20,2 тис. грн;
  • Водій — +84%, зарплата 32,5 тис. грн.
У середньому, за вакансіями для ветеранів на платформі, пропонують зарплату 24,5 тис. грн.
Серед вакансій для УБД є й ті, де пропонують значно вищу оплату. Зарплата понад 40 тис. грн — у таких спеціалістів, як:
  • малярі;
  • будівельники;
  • далекобійники;
  • фасадники;
  • штукатури.
Понад 30 тис. грн отримують:
  • агрономи;
  • трактористи;
  • електрики;
  • сантехніки;
  • виконроби;
  • зварювальники;
  • монтажники;
  • механіки;
  • плиточники;
  • слюсарі та інші технічні фахівці.
У 2025 році сфера виробництва стала головним напрямом працевлаштування ветеранів, обійшовши логістику.
Нагадаємо, президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Це допоможе знайти роботу або змінити спеціальність. Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі.
В Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи. Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Держстату, середня зарплата в Україні наприкінці 2024 року становила 21,5 тис. грн;
  • за даними НБУ, у травні український ринок праці продовжив активізуватися. Зростає кількість як вакансій, так і резюме. Проте брак кваліфікованих кадрів і надалі гальмує діяльність підприємств.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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