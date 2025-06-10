Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій — Finance.ua

Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій Сьогодні 11:10 — Особисті фінанси

Попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій

В Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів.

За даними платформи OLX Робота , найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.

Після початку повномасштабної війни інтеграція ветеранів у мирне життя стала одним із важливих соціальних завдань. Все більше роботодавців визнають цінність військового досвіду: уміння працювати під тиском, дотримання чітких інструкцій, відповідальність. Це відображається в зростанні кількості пропозицій роботи для УБД.

Найактивніше зростає кількість таких вакансій:

Вантажник — кількість пропозицій зросла на 176%, медіанна зарплата становить 22 тис. грн ;

; Робітник на виробництво — +140%, зарплата 22,7 тис. грн ;

; Різноробочий на будівництві — +130%, зарплата 21,5 тис. грн ;

; Продавець — +87%, зарплата 20,2 тис. грн ;

; Водій — +84%, зарплата 32,5 тис. грн.

У середньому, за вакансіями для ветеранів на платформі, пропонують зарплату 24,5 тис. грн.

Серед вакансій для УБД є й ті, де пропонують значно вищу оплату. Зарплата понад 40 тис. грн — у таких спеціалістів, як:

малярі;

будівельники;

далекобійники;

фасадники;

штукатури.

Понад 30 тис. грн отримують:

агрономи;

трактористи;

електрики;

сантехніки;

виконроби;

зварювальники;

монтажники;

механіки;

плиточники;

слюсарі та інші технічні фахівці.

У 2025 році сфера виробництва стала головним напрямом працевлаштування ветеранів, обійшовши логістику.

Нагадаємо, президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Це допоможе знайти роботу або змінити спеціальність. Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі.

В Україні стрімко зростає дисбаланс між кількістю вакансій та шукачами роботи. Найгостріше кадровий голод відчувається у столиці, де відкрито 75 тис. вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише 3 тисячі.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, середня зарплата в Україні наприкінці 2024 року становила 21,5 тис. грн;

за даними НБУ, у травні український ринок праці продовжив активізуватися. Зростає кількість як вакансій, так і резюме. Проте брак кваліфікованих кадрів і надалі гальмує діяльність підприємств.

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