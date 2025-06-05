Ветерани отримають 50% знижки на автоцивілку: президент підписав закон — Finance.ua

Ветерани отримають 50% знижки на автоцивілку: президент підписав закон Сьогодні 14:49 — Особисті фінанси

Ветерани отримають 50% знижки на автоцивілку: президент підписав закон

Президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни ( № 4369-IX ).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Чому це важливо

Враховуючи триваючу війну рф та зростаючу кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, в уряді задумались про посилення їх підтримки, зокрема про запровадження повної компенсації вартості укладених ними із знижкою 50% договорів ОСЦПВ

Для багатьох учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни навіть часткова плата за страхові внески є непомірним навантаженням.

Враховуючи, що 50% вартості страхового полісу фактично покривається усіма страхувальниками (тобто водіями), інші 50% доцільно компенсувати за рахунок Державного бюджету України, тобто за рахунок всіх платників податків.

«Таке рішення є не просто фінансовою допомогою — це символ підтримки, поваги та визнання заслуг наших героїв. Це підтвердження того, що держава не забуває про тих, хто першими став на захист України. Повна компенсація страхових внесків — це конкретний крок, який демонструє турботу та справжню солідарність», — зазначають автори документу.

Що зміниться

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни знижка буде постійною, якщо:

авто має обʼєм двигуна до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;

керує авто лише власник або інша особа, яка також має право на знижку;

авто не використовується для заробітку (перевезення пасажирів чи вантажів)

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету — порядок визначить Кабмін.

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