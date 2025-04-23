На 114% більше: загальна сума страхових платежів ОСЦПВ у І кварталі перевищила 4,5 млрд грн — Finance.ua

На 114% більше: загальна сума страхових платежів ОСЦПВ у І кварталі перевищила 4,5 млрд грн Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

На 114% більше: загальна сума страхових платежів ОСЦПВ у І кварталі перевищила 4,5 млрд грн

Загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ у І кварталі 2025 року перевищила 4,5 мільярда гривень, що на 114,81% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Середній розмір страхової премії також зріс — до 2 975,4 гривні, що на 135,61% більше порівняно з минулим роком. Про це пише також зріс — до 2 975,4 гривні, що на 135,61% більше порівняно з минулим роком. Про це пише МТСБУ.

Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення. Протягом багатьох років ціни на поліс автоцивілки були регульованими законодавчо та не завжди встигали за реальними витратами на відшкодування збитків, особливо в умовах зростання вартості відновлювального ремонту автомобілів. Відтак, страховий платіж не завжди відповідав фактичному рівню ризику, який покриває ОСЦПВ.

З 2025 року страхові компанії отримали можливість формувати вартість полісу з урахуванням актуарних розрахунків, включно з очікуваною сумою страхового відшкодування та ризик-профілем водія чи транспортного засобу. Це дозволяє забезпечити фінансову стійкість системи та своєчасні виплати водіям.

Також варто врахувати, що в першому кварталі 2025 року активно врегульовувалися страхові випадки, які сталися ще у 2024 році, коли страхові премії були значно нижчими. Саме тому середній розмір страхової премії наразі зростає швидше, ніж середній розмір виплати, хоча останній теж демонструє позитивну динаміку. Це — очікуваний перехідний ефект, який поступово збалансується в наступних періодах, коли вартість полісу повністю відображатиме ризики та вартість збитків.

За підсумками І кварталу 2025 року лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стала страхова компанія «ОРАНТА» — 267 746 договорів. Другу позицію посіла СК «ТАС» із 260 009 укладених договорів.

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