Виробники смартфонів почали використовувати старі чипи пам’яті через дефіцит

Світовий дефіцит мікросхем пам’яті змушує виробників смартфонів шукати незвичні способи підтримувати виробництво.

За даними Counterpoint Research , деякі компанії почали використовувати відновлені чипи DRAM, вилучені зі старих смартфонів, комп’ютерів і серверів. Це допомагає частково компенсувати нестачу компонентів, але водночас викликає питання щодо довговічності нових пристроїв.

Старі чипи повертаються у виробництво

У другому кварталі 2026 року кілька китайських виробників смартфонів суттєво скоротили виробничі плани. Причиною стало зростання цін на пам’ять і нестабільність постачання компонентів. Однак наприкінці третього кварталу деякі компанії почали переглядати свої цілі в бік збільшення. Одним із чинників стала доступність більшої кількості перероблених чипів DRAM.

Читайте також Маск назвав терміни запуску заводу чипів Terafab

Таку пам’ять вилучають зі старих пристроїв, очищують і перевіряють перед повторним використанням. Після тестування придатні мікросхеми можуть встановлювати в нові смартфони. Деякі виробники, за повідомленнями, навіть розглядають можливість використання відновленої пам’яті виключно в окремих бюджетних моделях.

Це дає змогу зменшити залежність від нових компонентів і потенційно стримувати собівартість пристроїв. Водночас повторне використання чипів не гарантує, що смартфони коштуватимуть дешевше: кінцева ціна залежить і від інших витрат виробника.

Чи вплине вживана пам’ять на надійність смартфонів

Головне питання полягає в тому, скільки прослужить пам’ять, яка вже працювала в іншому пристрої. За оцінками, деякі відновлені чипи могли використовуватися протягом п’яти-шести років. З часом характеристики напівпровідникових компонентів можуть погіршуватися, а ризик помилок у роботі пам’яті — зростати. Це потенційно здатне вплинути на стабільність пристрою та його довговічність.

Читайте також AMD обіцяє суттєво збільшити постачання чипів для штучного інтелекту у 2027 році

Водночас сам по собі вік мікросхеми не означає, що вона обов’язково працюватиме погано. Багато залежить від типу пам’яті, умов експлуатації, навантаження та якості перевірки перед повторним використанням.

Тестування допомагає відсіяти несправні компоненти, але не завжди дає змогу точно передбачити, як вони поводитимуться після кількох років роботи в новому смартфоні. Саме тому довгострокова надійність таких пристроїв залишається предметом занепокоєння.

Чому дефіцит пам’яті може тривати роками

Ситуацію ускладнює зміна пріоритетів найбільших виробників DRAM, серед яких Samsung Electronics і SK Hynix. Компанії приділяють дедалі більше уваги пам’яті для серверів штучного інтелекту та високопродуктивних обчислювальних систем, де попит і потенційна прибутковість вищі.

Читайте також Нідерланди та Німеччина розробляють власний ШІ-чип

У результаті для виробництва смартфонів може залишатися менше доступних компонентів, а ціни на них продовжують тиснути на виробників електроніки. За оцінкою Counterpoint Research, використання відновленої DRAM — це передусім тимчасовий спосіб пом’якшити наслідки дефіциту, а не повноцінне довгострокове рішення. Очікується, що нестача пам’яті може зберігатися й після 2027 року.