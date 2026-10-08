AMD обіцяє суттєво збільшити постачання чипів для штучного інтелекту у 2027 році

Американський виробник напівпровідників AMD готується до масштабного розширення виробництва чіпів для штучного інтелекту у 2027 році. Компанія нарощує потужності, щоб задовольнити величезний попит на графічні процесори та наздогнати свого головного конкурента Nvidia.

Про це під час виступу в Тайбеї заявила генеральна директорка AMD Ліза Су, повідомляє агенція Reuters.

За її словами, компанія вже наростила обсяги постачань упродовж 2026 року, проте має намір суттєво підвищити їх у наступному році. Ключовою метою візиту очільниці AMD на Тайвань стало забезпечення ланцюга постачання та резервування виробничих потужностей локальних партнерів для випуску процесорів і відеокарт. У межах поїздки Су вже зустрілася з представниками Foxconn і запланувала переговори з керівництвом TSMC.

AMD прогнозує високий попит на чипи

«Протягом найближчих кількох років попит буде дуже, дуже високим. Ми бачимо дуже високий попит, тому нам потрібні додаткові потужності з виробництва сучасних пластин», — наголосила очільниця AMD, додавши, що компанія зараз планує стратегію на три-п'ять років уперед.

Після Тайваню Су вирушить до Південної Кореї для переговорів із гігантами ринку пам’яті — Samsung та SK Hynix. Співпраця з ними має гарантувати достатні обсяги поставок високошвидкісної пам’яті для AI-прискорювачів.

Окрім питань виробництва, очільниця AMD торкнулася теми безпеки штучного інтелекту. Вона підкреслила важливість координації дій між провідними технологічними компаніями на тлі розвитку ШІ та можливої появи надрозуму.