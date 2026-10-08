AMD обіцяє суттєво збільшити постачання чипів для штучного інтелекту у 2027 році

Американський виробник напівпровідників AMD готується до масштабного розширення виробництва чіпів для штучного інтелекту у 2027 році. Компанія нарощує потужності, щоб задовольнити величезний попит на графічні процесори та наздогнати свого головного конкурента Nvidia.
Про це під час виступу в Тайбеї заявила генеральна директорка AMD Ліза Су, повідомляє агенція Reuters.
За її словами, компанія вже наростила обсяги постачань упродовж 2026 року, проте має намір суттєво підвищити їх у наступному році. Ключовою метою візиту очільниці AMD на Тайвань стало забезпечення ланцюга постачання та резервування виробничих потужностей локальних партнерів для випуску процесорів і відеокарт. У межах поїздки Су вже зустрілася з представниками Foxconn і запланувала переговори з керівництвом TSMC.
AMD прогнозує високий попит на чипи
«Протягом найближчих кількох років попит буде дуже, дуже високим. Ми бачимо дуже високий попит, тому нам потрібні додаткові потужності з виробництва сучасних пластин», — наголосила очільниця AMD, додавши, що компанія зараз планує стратегію на три-п'ять років уперед.
Після Тайваню Су вирушить до Південної Кореї для переговорів із гігантами ринку пам’яті — Samsung та SK Hynix. Співпраця з ними має гарантувати достатні обсяги поставок високошвидкісної пам’яті для AI-прискорювачів.
Окрім питань виробництва, очільниця AMD торкнулася теми безпеки штучного інтелекту. Вона підкреслила важливість координації дій між провідними технологічними компаніями на тлі розвитку ШІ та можливої появи надрозуму.
Су назвала важливим кроком саміт з питань ШІ за участю президента США Дональда Трампа та керівників техгігантів, на якому сторони домовилися залучати незалежних аудиторів для перевірки роботи ШІ-систем.