0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

AMD обіцяє суттєво збільшити постачання чипів для штучного інтелекту у 2027 році

Технології&Авто
12
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Генеральна директорка AMD Ліза Су спілкується з журналістами
Генеральна директорка AMD Ліза Су спілкується з журналістами, www.reuters.com
Американський виробник напівпровідників AMD готується до масштабного розширення виробництва чіпів для штучного інтелекту у 2027 році. Компанія нарощує потужності, щоб задовольнити величезний попит на графічні процесори та наздогнати свого головного конкурента Nvidia.
Про це під час виступу в Тайбеї заявила генеральна директорка AMD Ліза Су, повідомляє агенція Reuters.
За її словами, компанія вже наростила обсяги постачань упродовж 2026 року, проте має намір суттєво підвищити їх у наступному році. Ключовою метою візиту очільниці AMD на Тайвань стало забезпечення ланцюга постачання та резервування виробничих потужностей локальних партнерів для випуску процесорів і відеокарт. У межах поїздки Су вже зустрілася з представниками Foxconn і запланувала переговори з керівництвом TSMC.

AMD прогнозує високий попит на чипи

«Протягом найближчих кількох років попит буде дуже, дуже високим. Ми бачимо дуже високий попит, тому нам потрібні додаткові потужності з виробництва сучасних пластин», — наголосила очільниця AMD, додавши, що компанія зараз планує стратегію на три-п'ять років уперед.
Після Тайваню Су вирушить до Південної Кореї для переговорів із гігантами ринку пам’яті — Samsung та SK Hynix. Співпраця з ними має гарантувати достатні обсяги поставок високошвидкісної пам’яті для AI-прискорювачів.
Місце для вашої реклами
Окрім питань виробництва, очільниця AMD торкнулася теми безпеки штучного інтелекту. Вона підкреслила важливість координації дій між провідними технологічними компаніями на тлі розвитку ШІ та можливої появи надрозуму.
Су назвала важливим кроком саміт з питань ШІ за участю президента США Дональда Трампа та керівників техгігантів, на якому сторони домовилися залучати незалежних аудиторів для перевірки роботи ШІ-систем.
За матеріалами:
dev.ua
ТехнологіїШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems