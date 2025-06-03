Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій — Finance.ua

Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій
У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Це допоможе знайти роботу або змінити спеціальність.
Ініціативу реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Євросоюзу, повідомляє Урядовий портал.
Таким чином влада хоче підтримати ветеранів і членів їхніх сімей, аби вони могли здобути нові професійні навички та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.
Хто може взяти участь у проєкті:
- ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом «людина з інвалідністю», звільнені з військової служби;
- дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби, та дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;
- повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;
- батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.
Учасники проєкту можуть пройти навчання за такими напрямами:
- водій/ка вантажівки;
- водій/ка автобуса;
- електромонтер/ка;
- слюсар/ка;
- бухгалтер/ка;
- тестувальник/иця QA;
- будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця);
- програміст/ка Python;
- розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML; CSS);
- дизайнер/ка UI/UX;
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- програміст/ка Java;
- кухар/ка;
- кондитер/ка;
- пекар/ка;
- швець/швачка;
- масажист/ка;
- перукар/ка;
- майстер/майстриня нігтьового сервісу;
- флорист/ка.
Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за посиланням: tiny.cc/ofih001
Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, вирішення проблем, робота в команді та лідерство тощо).
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