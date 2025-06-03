Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій — Finance.ua

Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій

У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Це допоможе знайти роботу або змінити спеціальність.

Ініціативу реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Євросоюзу, повідомляє Урядовий портал.

Таким чином влада хоче підтримати ветеранів і членів їхніх сімей, аби вони могли здобути нові професійні навички та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Хто може взяти участь у проєкті:

ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом «людина з інвалідністю», звільнені з військової служби;

дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби, та дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;

повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;

батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.

Учасники проєкту можуть пройти навчання за такими напрямами:

водій/ка вантажівки;

водій/ка автобуса;

електромонтер/ка;

слюсар/ка;

бухгалтер/ка;

тестувальник/иця QA;

будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця);

програміст/ка Python;

розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML; CSS);

дизайнер/ка UI/UX;

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програміст/ка Java;

кухар/ка;

кондитер/ка;

пекар/ка;

швець/швачка;

масажист/ка;

перукар/ка;

майстер/майстриня нігтьового сервісу;

флорист/ка.

Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за посиланням: tiny.cc/ofih001

Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, вирішення проблем, робота в команді та лідерство тощо).

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