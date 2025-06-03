Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій — Finance.ua
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Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій

Особисті фінанси
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Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій
Ветерани та їхні сім’ї можуть безкоштовно опанувати одну з 20 професій
У Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях ветерани та їхні родичі можуть пройти безкоштовне навчання й здобути одну з 20 нових професій. Це допоможе знайти роботу або змінити спеціальність.
Ініціативу реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Євросоюзу, повідомляє Урядовий портал.
Таким чином влада хоче підтримати ветеранів і членів їхніх сімей, аби вони могли здобути нові професійні навички та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Хто може взяти участь у проєкті:

  • ветерани/ветеранки російсько-української війни, в тому числі зі статусом «людина з інвалідністю», звільнені з військової служби;
  • дружини ветеранів/чоловіки ветеранок, звільнених з військової служби, та дружини/чоловіки загиблих (померлих) захисників та захисниць;
  • повнолітні діти ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників і захисниць;
  • батьки ветеранів/ветеранок, звільнених з військової служби, та загиблих (померлих) захисників та захисниць.
Учасники проєкту можуть пройти навчання за такими напрямами:
  • водій/ка вантажівки;
  • водій/ка автобуса;
  • електромонтер/ка;
  • слюсар/ка;
  • бухгалтер/ка;
  • тестувальник/иця QA;
  • будівельник/ця (муляр/ка, штукатур/ниця);
  • програміст/ка Python;
  • розробник/ця веб-сторінок (XML, HTML; CSS);
  • дизайнер/ка UI/UX;

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  • програміст/ка Java;
  • кухар/ка;
  • кондитер/ка;
  • пекар/ка;
  • швець/швачка;
  • масажист/ка;
  • перукар/ка;
  • майстер/майстриня нігтьового сервісу;
  • флорист/ка.
Подати заявку на участь в проекті можна до 16 червня 2025 року (включно) за посиланням: tiny.cc/ofih001
Окрім курсів професійної підготовки чи перепідготовки, учасники проєкту зможуть опанувати техніки підтримання психологічної стійкості та взаємодії у робочому середовищі (впевненість у собі, подолання стресу, управління часом, вирішення проблем, робота в команді та лідерство тощо).
Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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