Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні — Finance.ua

Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні

Більше половини українських ветеранів і ветеранoк стикаються з труднощами під час працевлаштування після повернення до цивільного життя.

Про це свідчать результати дослідження «Працевлаштування ветеранів та ветеранок: бар’єри та адаптаційні виклики», яке провів Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів спільно з платформою robota.ua.

Із якими перешкодами зіштовхуються ветерани

Серед тих, хто брав участь в опитуванні, 57% зазначили, що мали складнощі з пошуком роботи після звільнення з військової служби. Найчастіше вони називали такі причини:

невідповідність зарплати до потреб — 37,3%;

проблеми зі здоров’ям — 36,3%;

психоемоційний стан — 25,5%;

дискримінацію — 23,3%.

Ці ж чинники часто ставали причиною звільнення з першого місця роботи після повернення зі служби.

За словами керівниці аналітичного відділу фонду Анастасії Селянінової, бар’єри умовно поділяються на два типи: освітній та ціннісний. Під час служби цивільне середовище змінюється, і не всі встигають адаптуватися до нових вимог ринку праці. Крім того, суспільство не завжди розуміє досвід військових, що призводить до напруги та непорозуміння.

Які навички мають ветерани і чому це важливо для роботодавців

Найбільш поширені навички, здобуті під час служби:

здатність швидко адаптуватися — 73%;

надання першої медичної допомоги — 67,4%;

командна робота — 66,5%;

управління людьми — 64,6%.

Більшість цих навичок належать до так званих «м'яких» (soft skills), які високо цінуються в сучасному бізнесі. За результатами окремого опитування компаній, найбільш затребувані: командна робота, адаптивність, критичне мислення та комунікаційні вміння.

Якої підтримки потребують ветерани

На думку самих ветеранів, найбільш затребуваними є такі заходи:

програми перекваліфікації — 50%;

квотування робочих місць — 49,7%;

визнання військового досвіду як трудового — 47,2%;

додаткова освіта, психологічна підтримка, допомога в пошуку роботи — близько 45%.

Серед роботодавців 32,9% вже мають у себе програми перекваліфікації, 22,6% — дозволяють вільний графік, а 21,9% — впровадили психологічну підтримку. Водночас 34,2% не мають жодних програм підтримки або вважають їх неефективними.

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Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що ключ до інтеграції ветеранів у цивільне життя у спільних діях держави, бізнесу і суспільства. Вона підкреслила, що у ветеранів є не лише стійкість і командна робота, а й управлінські навички, досвід у логістиці, прийнятті рішень у критичних умовах. І часто саме нерозуміння цих компетенцій створює бар’єри, а не їхня відсутність.

Понад 40% роботодавців заявили, що за рівних умов віддали б перевагу кандидату з ветеранським досвідом. Однак якщо йдеться про нижчий рівень кваліфікації, вибір частіше робиться на користь цивільного претендента.

Нагадаємо, за даними OLX Робота, в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів. Найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.

Раніше президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні наприкінці 2024 року становила 21,5 тис. грн.

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