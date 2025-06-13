Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні — Finance.ua

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Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні

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Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні
Понад половина ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні
Більше половини українських ветеранів і ветеранoк стикаються з труднощами під час працевлаштування після повернення до цивільного життя.
Про це свідчать результати дослідження «Працевлаштування ветеранів та ветеранок: бар’єри та адаптаційні виклики», яке провів Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів спільно з платформою robota.ua.

Із якими перешкодами зіштовхуються ветерани

Серед тих, хто брав участь в опитуванні, 57% зазначили, що мали складнощі з пошуком роботи після звільнення з військової служби. Найчастіше вони називали такі причини:
  • невідповідність зарплати до потреб — 37,3%;
  • проблеми зі здоров’ям — 36,3%;
  • психоемоційний стан — 25,5%;
  • дискримінацію — 23,3%.
Графік: <a href="https://veteranfund.com.ua/">veteranfund.com.ua/</a>
Графік: veteranfund.com.ua/
Ці ж чинники часто ставали причиною звільнення з першого місця роботи після повернення зі служби.
Графік: <a href="https://veteranfund.com.ua/">veteranfund.com.ua/</a>
Графік: veteranfund.com.ua/
За словами керівниці аналітичного відділу фонду Анастасії Селянінової, бар’єри умовно поділяються на два типи: освітній та ціннісний. Під час служби цивільне середовище змінюється, і не всі встигають адаптуватися до нових вимог ринку праці. Крім того, суспільство не завжди розуміє досвід військових, що призводить до напруги та непорозуміння.

Які навички мають ветерани і чому це важливо для роботодавців

Найбільш поширені навички, здобуті під час служби:
  • здатність швидко адаптуватися — 73%;
  • надання першої медичної допомоги — 67,4%;
  • командна робота — 66,5%;
  • управління людьми — 64,6%.
Графік: <a href="https://veteranfund.com.ua/">veteranfund.com.ua/</a>
Графік: veteranfund.com.ua/
Більшість цих навичок належать до так званих «м'яких» (soft skills), які високо цінуються в сучасному бізнесі. За результатами окремого опитування компаній, найбільш затребувані: командна робота, адаптивність, критичне мислення та комунікаційні вміння.

Якої підтримки потребують ветерани

На думку самих ветеранів, найбільш затребуваними є такі заходи:
  • програми перекваліфікації — 50%;
  • квотування робочих місць — 49,7%;
  • визнання військового досвіду як трудового — 47,2%;
  • додаткова освіта, психологічна підтримка, допомога в пошуку роботи — близько 45%.
Серед роботодавців 32,9% вже мають у себе програми перекваліфікації, 22,6% — дозволяють вільний графік, а 21,9% — впровадили психологічну підтримку. Водночас 34,2% не мають жодних програм підтримки або вважають їх неефективними.
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Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що ключ до інтеграції ветеранів у цивільне життя у спільних діях держави, бізнесу і суспільства. Вона підкреслила, що у ветеранів є не лише стійкість і командна робота, а й управлінські навички, досвід у логістиці, прийнятті рішень у критичних умовах. І часто саме нерозуміння цих компетенцій створює бар’єри, а не їхня відсутність.
Понад 40% роботодавців заявили, що за рівних умов віддали б перевагу кандидату з ветеранським досвідом. Однак якщо йдеться про нижчий рівень кваліфікації, вибір частіше робиться на користь цивільного претендента.
Графік: <a href="https://veteranfund.com.ua/">veteranfund.com.ua/</a>
Графік: veteranfund.com.ua/
Нагадаємо, за даними OLX Робота, в Україні зростає попит на працівників, які мають статус учасника бойових дій. Порівняно з минулим роком роботодавці дедалі частіше вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу ветеранів. Найбільше вакансій для УБД пропонують у галузях логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.
Раніше президент України підписав закон, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.
За даними Держстату, середня зарплата в Україні наприкінці 2024 року становила 21,5 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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