Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери» — Finance.ua

Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери» Сьогодні 20:22 — Особисті фінанси

Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери»

У межах проєкту «Драйвери» ветерани й ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безоплатно опанувати навички водіння, зокрема водіння авто на ручному керуванні.

Про це повідомила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Вікторія Іцкович.

Як проходитиме навчання

Перші 40 годин проєкту учасники онлайн вивчають теоретичну частину водіння.

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Після цього протягом 21 дня відбуваються практичні заняття на базі автошколи для людей з інвалідністю Національної академії внутрішніх справ у селі Віта-Поштова Київської області.

Інфраструктура та процес навчання адаптовані до потреб людей з інвалідністю.

Як подати заявку

Подати заяву на участь у цьому проєкті від ГО «Центр зайнятості Вільних людей» тепер можна онлайн.

Для реєстрації на участь у проєкті потрібно:

авторизуватися на Порталі послуг; заповнити онлайн-форму і завантажити необхідні документи; підписати заяву електронним підписом.

Відповідь надішлють в особистий кабінет користувача й на електронну пошту.

Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.

Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.

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