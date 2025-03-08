Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери» — Finance.ua
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Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери»

Особисті фінанси
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Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери»
Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери»
У межах проєкту «Драйвери» ветерани й ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безоплатно опанувати навички водіння, зокрема водіння авто на ручному керуванні.
Про це повідомила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Вікторія Іцкович.

Як проходитиме навчання

Перші 40 годин проєкту учасники онлайн вивчають теоретичну частину водіння.
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Після цього протягом 21 дня відбуваються практичні заняття на базі автошколи для людей з інвалідністю Національної академії внутрішніх справ у селі Віта-Поштова Київської області.
Інфраструктура та процес навчання адаптовані до потреб людей з інвалідністю.

Як подати заявку

Подати заяву на участь у цьому проєкті від ГО «Центр зайнятості Вільних людей» тепер можна онлайн.
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Для реєстрації на участь у проєкті потрібно:
  1. авторизуватися на Порталі послуг;
  2. заповнити онлайн-форму і завантажити необхідні документи;
  3. підписати заяву електронним підписом.
Відповідь надішлють в особистий кабінет користувача й на електронну пошту.
Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.
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За матеріалами:
Finance.ua
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