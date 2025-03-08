Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери» — Finance.ua

Ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчитися водінню в межах проєкту «Драйвери»
У межах проєкту «Драйвери» ветерани й ветеранки з травмами опорно-рухового апарату або ампутацією кінцівок можуть безоплатно опанувати навички водіння, зокрема водіння авто на ручному керуванні.
Про це повідомила директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Вікторія Іцкович.
Як проходитиме навчання
Перші 40 годин проєкту учасники онлайн вивчають теоретичну частину водіння.
Після цього протягом 21 дня відбуваються практичні заняття на базі автошколи для людей з інвалідністю Національної академії внутрішніх справ у селі Віта-Поштова Київської області.
Інфраструктура та процес навчання адаптовані до потреб людей з інвалідністю.
Як подати заявку
Подати заяву на участь у цьому проєкті від ГО «Центр зайнятості Вільних людей» тепер можна онлайн.
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Для реєстрації на участь у проєкті потрібно:
- авторизуватися на Порталі послуг;
- заповнити онлайн-форму і завантажити необхідні документи;
- підписати заяву електронним підписом.
Відповідь надішлють в особистий кабінет користувача й на електронну пошту.
Нагадаємо, перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.
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