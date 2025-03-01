Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки — Finance.ua

Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки

Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Що передбачає програма

У відомстві зазначили, навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання.

Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.

Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт.

Як наголошує заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці.

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Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися.

Хто вже долучився

Перші запити зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Йдеться про господарства «Володар-С», «Мухін Агро», «Діброва» та ТОВ «Каплинцівське».

Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.

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Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.

Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні — це 30 280 грн).

У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проекту. Термін навчання може становити до 10 місяців.

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