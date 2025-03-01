Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки

Казна та Політика
22
Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки
Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки
Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Що передбачає програма

У відомстві зазначили, навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання.
Читайте також
Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт.
Як наголошує заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці.
Читайте також
Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися.

Хто вже долучився

Перші запити зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».
Йдеться про господарства «Володар-С», «Мухін Агро», «Діброва» та ТОВ «Каплинцівське».
Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.
Читайте також
Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.
Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні — це 30 280 грн).
У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проекту. Термін навчання може становити до 10 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.