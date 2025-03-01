Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки — Finance.ua

Стартувала програма навчання жінок «чоловічим» професіям: перші роботодавці подали заявки
Перші роботодавці звернулися до Державної служби зайнятості в рамках експериментального урядового проєкту з навчання жінок професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Що передбачає програма
У відомстві зазначили, навчання оплатить держава з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, а роботодавці нададуть місце для проходження практики та мають працевлаштувати жінок після закінчення навчання.
Загалом програма дозволяє українкам опанувати 31 професію державним коштом.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Програма спрямована на забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, зокрема в тих сферах, де гостро відчувається дефіцит кадрів: будівництво, промисловість, транспорт.
Як наголошує заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, жінки все частіше обирають робітничі професії, в яких статистично більше представлені чоловіки: водійки, машиністки, кранівниці, вантажниці, верстатниці.
Завдяки експериментальній урядовій програмі більше жінок зможуть опанувати такі професії та працевлаштуватися.
Хто вже долучився
Перші запити зробили чотири роботодавці з Полтавської області із заявами на навчання п’яти жінок професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».
Йдеться про господарства «Володар-С», «Мухін Агро», «Діброва» та ТОВ «Каплинцівське».
Служба зайнятості вже підібрала кандидаток на навчання на замовлення полтавських фермерів, серед них є жінки з вищою освітою, є людина з інвалідністю 3 групи та одна жінка із повною середньою освітою, яка наразі працює комірницею і хоче змінити професію.
Читайте також
Навчання проходитиме на базі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у місті Хорол на Полтавщині.
Вартість навчання в рамках експериментальної програми не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні — це 30 280 грн).
У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проекту. Термін навчання може становити до 10 місяців.
Поділитися новиною