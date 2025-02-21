Жіноче лідерство робить банківський сектор соціально відповідальним — думка експерта Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

За останні роки, і не лише через війну, в українській економіці та банківському секторі зростає роль жіночого лідерства.

Про це говорила Наталя Савчук, заступниця голови правління ПриватБанку на форумі «Forbes Woman 2025: Візії успіху».

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ПриватБанк сьогодні є не лише лідером банківського ринку, а також прикладом гендерного балансу в управлінні — майже половина членів правління ПриватБанку жінки, а загалом серед керівників та менеджменту ПриватБанку жінок вже понад 60%.

Серед керівників відділень ПриватБанку жіноче лідерство становить понад 75%.

«Жіноче лідерство дає потужні зміни в бізнес моделі та стратегії банку, сьогодні ми розуміємо, що для найбільшого державного банку недостатньо лише надавати якісні та інноваційні фінансові послуги, ми також виконуємо важливу соціальну місію, — відзначила Наталя Савчук. — Благодійні проекти, стратегія інклюзивності, дитячі куточки у відділеннях, нові проекти, як запровадження консультацій клієнтам жестовою мовою, генерує саме жіноче лідерство».

Сьогодні в умовах війни жінки опановують нові традиційно чоловічі професії, і це також змінює всю банківську сферу. Щоб забезпечити безперебійну доставку готівки до широкої мережі відділень банку та банкоматів, ПриватБанк залучає та навчає справі жінок інкасаторів — сьогодні в банку працюють вже 11 представниць цієї професії, і це стимулює до впровадження нових стандартів щодо обладнання, одягу, приміщень та умов праці загалом.

Також ПриватБанк пропонує жінкам опанувати нові напрямки та професії, наприклад пов’язані з електротехнікою та ІТ: банк активно залучає на ринку жінок айтівців, інженерів та створює умови для розвитку відповідної освіти та професійного зростання для жінок.

Нагадаємо, кількість підприємств в Україні, якими керують жінки, сягнула майже 236 тисяч. Це 36,2% від загальної кількості активних підприємств. Про це свідчатьдані Державної служби статистики. Порівняно з попереднім роком, частка жінок-підприємців зросла. Так, у 2023 році цей показник становив 35,2%.

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