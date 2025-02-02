Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони Сьогодні 14:14

Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони

Від початку роботи центрів рекрутингу ЗСУ консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 осіб. З них 8 053 вже стали кандидатами до Сил оборони, а 20% серед них — жінки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

З яких регіонів найбільше кандидаток

Рекрутингові центри української армії демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

Чернівецька — 46%

Хмельницька — 42%

Тернопільська — 38%

Рівненська — 33%

Чернігівська — 31%

Одеська — 29%

Сумська — 27%

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Найпопулярніші спеціальності серед жінок

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади — 24%

бойові медики, медсестри, лікарі — 22%

спеціальності, пов’язані з БпЛА — 13%

кухарі — 12%

стрілецькі спеціальності — 6%

зв’язок та кібербезпека — 6%

психологи — 3%

У Міноборони зауважили, наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Важливо, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.

Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.

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