Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони
Від початку роботи центрів рекрутингу ЗСУ консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 осіб. З них 8 053 вже стали кандидатами до Сил оборони, а 20% серед них — жінки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
З яких регіонів найбільше кандидаток
Рекрутингові центри української армії демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України.
Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:
- Чернівецька — 46%
- Хмельницька — 42%
- Тернопільська — 38%
- Рівненська — 33%
- Чернігівська — 31%
- Одеська — 29%
- Сумська — 27%
В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.
Найпопулярніші спеціальності серед жінок
Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:
- штабні посади — 24%
- бойові медики, медсестри, лікарі — 22%
- спеціальності, пов’язані з БпЛА — 13%
- кухарі — 12%
- стрілецькі спеціальності — 6%
- зв’язок та кібербезпека — 6%
- психологи — 3%
У Міноборони зауважили, наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Важливо, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.
Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.
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