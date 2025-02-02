Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони — Finance.ua
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Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони

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Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони
Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони
Від початку роботи центрів рекрутингу ЗСУ консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 осіб. З них 8 053 вже стали кандидатами до Сил оборони, а 20% серед них — жінки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

З яких регіонів найбільше кандидаток

Рекрутингові центри української армії демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України.
Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:
  • Чернівецька — 46%
  • Хмельницька — 42%
  • Тернопільська — 38%
  • Рівненська — 33%
  • Чернігівська — 31%
  • Одеська — 29%
  • Сумська — 27%
В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.
Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони

Найпопулярніші спеціальності серед жінок

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:
  • штабні посади — 24%
  • бойові медики, медсестри, лікарі — 22%
  • спеціальності, пов’язані з БпЛА — 13%
  • кухарі — 12%
  • стрілецькі спеціальності — 6%
  • зв’язок та кібербезпека — 6%
  • психологи — 3%
У Міноборони зауважили, наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. Важливо, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.
Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони — дані Міноборони
Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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