«Нова пошта» створила власну ППО та збиває російські дрони

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має досвід збиття російських ударних безпілотників.

Про це повідомив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) «Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?», передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», — сказав Климов.

Бізнес розвиває власні системи безпеки

Він наголосив на важливості подальшого розвитку проєктів приватної ППО та зазначив, що бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною сферою відповідальності держави.

Співзасновник «Нової пошти» додав, що бізнес також може мати власні служби для гасіння пожеж на своїх виробництвах. Він навів власний досвід роботи компанії, де співробітники самостійно гасять значну частину пожеж, що виникають унаслідок атак, не чекаючи прибуття Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Зараз великі бізнеси шукають в Європі пожежні машини, для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність, в чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?», — зазначив Климов.