Нова пошта почала позначати в застосунку знищені посилки

Нова пошта почала зазначати в застосунку окремий статус для відправлень, які були знищені внаслідок російської атаки.

Раніше відправлення, знищене під час російської атаки, могло тривалий час залишатися в системі на одному з етапів доставки. Наприклад, у трекінгу могло бути зазначено, що посилка перебуває в депо. Хоча фактично вона вже давно знищена.

Відтепер в деталях та маршруті таких відправлень додають окрему позначку «Знищено внаслідок ворожої атаки».

Нагадаємо, «Нова пошта» переходить на децентралізовану модель логістики після російських ударів по її інфраструктурі. Вантажні та поштові відділення компанії по всій Україні використовуватимуть як локальні склади.

безкоштовного зберігання посилок. Раніше «Нова пошта» скоротила термінзберігання посилок.

Такі зміни діють із 1 жовтня, повідомляє компанія-перевізник. Це стосується отримання:

документів,

посилок,

вантажів.

шин/дисків.

Без змін залишається термін безкоштовного зберігання палет — він становить три дні.