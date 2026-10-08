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Нова пошта почала позначати в застосунку знищені посилки

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Нова пошта почала позначати в застосунку знищені посилки
Нова пошта почала позначати в застосунку знищені посилки
Нова пошта почала зазначати в застосунку окремий статус для відправлень, які були знищені внаслідок російської атаки.
На нове формулювання звернули увагу користувачі Threads, пише kosht.
Раніше відправлення, знищене під час російської атаки, могло тривалий час залишатися в системі на одному з етапів доставки. Наприклад, у трекінгу могло бути зазначено, що посилка перебуває в депо. Хоча фактично вона вже давно знищена.
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Відтепер в деталях та маршруті таких відправлень додають окрему позначку «Знищено внаслідок ворожої атаки».
Нагадаємо, «Нова пошта» переходить на децентралізовану модель логістики після російських ударів по її інфраструктурі. Вантажні та поштові відділення компанії по всій Україні використовуватимуть як локальні склади.
Раніше «Нова пошта» скоротила термін безкоштовного зберігання посилок.
Такі зміни діють із 1 жовтня, повідомляє компанія-перевізник. Це стосується отримання:
  • документів,
  • посилок,
  • вантажів.
  • шин/дисків.
Без змін залишається термін безкоштовного зберігання палет — він становить три дні.
Як пояснили у «Новій пошті», рішення пов’язане, зокрема, з безпековою ситуацією. Через постійні атаки на цивільну інфраструктуру компанія вважає, що чим менше часу відправлення перебуває у відділенні, тим нижчий ризик його втрати чи пошкодження.
За матеріалами:
Finance.ua
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