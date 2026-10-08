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«Укрпошта» відкрила 11 нових відділень у селах — деталі

Фондовий ринок
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«Укрпошта» цієї осені відкрила 11 нових стаціонарних відділень у селах Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей.
Компанія планує розширювати проєкт і в інших регіонах, якщо є достатній попит на послуги, персонал та підтримка місцевих громад.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За його словами, рішення про формат роботи поштових відділень компанія ухвалює з урахуванням обсягів бізнесу, наявності працівників та співпраці з місцевими громадами.
Нові стаціонарні відділення відкривають у селах із населенням понад 1200 людей. Серед основних умов — зростання кількості мешканців, збільшення попиту на поштові послуги, підтримка громади та можливість сформувати команду працівників.
Проєкт із відкриття нових сільських відділень наразі перебуває на стартовому етапі. В Укрпошті планують поширити його на інші регіони, за винятком прикордонних і прифронтових територій, де пріоритетом залишається безпека.
Найближчим часом компанія планує відкрити 12-те нове відділення — на Рівненщині
За словами Смілянського, «Укрпошта» працює на принципах самоокупності та не отримує фінансування з державного бюджету. Тому рішення щодо мережі відділень ухвалюють з огляду на економічну доцільність і реальний попит на послуги.
У компанії також закликали громади, які зацікавлені у відкритті стаціонарного відділення, звертатися до представників Укрпошти для опрацювання таких можливостей.
За матеріалами:
Finance.ua
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