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НКЦПФР пропонує спростити процедури для інститутів спільного інвестування

Фондовий ринок
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Комісія спрощує подання документів
Комісія спрощує подання документів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила два проєкти змін до нормативних актів, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування (ІСІ).
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Запропоновані зміни мають спростити підготовку та подання документів компаніями з управління активами та фондами, а також уточнити окремі вимоги до процедур реєстрації.
Зокрема, зміни стосуються реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, а також регламентів ІСІ.
Проспект емісії — це документ, у якому міститься ключова інформація про випуск цінних паперів та умови їх розміщення. Він дає інвестору інформацію, необхідну для оцінки інвестиції та пов’язаних із нею ризиків.

Комісія пропонує скоротити перелік документів

Одна із запропонованих змін стосується порівняльних таблиць. Їх пропонують виключити з переліку документів, які подаються під час внесення змін до регламенту ІСІ, а також до проспекту емісії та регламенту пайового фонду. Це зменшить обсяг документів, які необхідно готувати та подавати до Комісії.
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Окремо уточнюється порядок подання документів для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду. Інвестиційні сертифікати підтверджують участь інвестора у пайовому фонді та його право на частку в активах фонду відповідно до кількості придбаних сертифікатів.
Компанія з управління активами має подавати заяву та необхідні документи не пізніше ніж за 30 робочих днів до завершення відповідного строку.

Уточнюються вимоги до корпоративних фондів

Також Комісія уточнює перелік документів, які корпоративний фонд має подавати у разі внесення змін до свого регламенту — наприклад, у разі зміни назви фонду.
Якщо під час розгляду документів змінюються відомості, зазначені в поданих довідках, фонд має надати Комісії оновлені довідки не пізніше третього робочого дня з моменту виникнення таких змін.
У результаті запропоновані зміни мають зробити процедури зрозумілішими для учасників ринку, скоротити зайві документи та чіткіше визначити вимоги до їх подання.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
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