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Paramount та Warner Bros. об’єдналися в медіагігант вартістю $111 млрд

Фондовий ринок
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Злиття тривало понад рік
Злиття тривало понад рік, AP Photo
Медіакомпанії Paramount та Warner Bros. Discovery офіційно завершили процес об’єднання в єдину корпорацію під назвою Skydance Corp. Вартість масштабної угоди становить $111 млрд, а нову компанію очолив Девід Еллісон.
Про це пише Variety.
Новостворений медіагігант об’єднує дві провідні голлівудські кіностудії Paramount Pictures і Warner Bros., популярні телемережі, зокрема CBS, CNN, Comedy Central, MTV, TBS, Nickelodeon, Cartoon Network, BET, HGTV, Food Network, а також спортивні канали CBS Sports і TNT Sports та стримінгові платформи Paramount+, HBO Max і Pluto TV.

Skydance отримає майже $70 млрд виторгу

Очікується, що річний виторг Skydance Corp. сягатиме майже $70 млрд, проте компанія також перебирає на себе $80 млрд чистого боргу.
Акції Skydance класу B розпочинають торги на Нью-Йоркській фондовій біржі під новим тикером SKYD. Акціонери Warner Bros. Discovery отримали грошову компенсацію у розмірі $31,01666668 за акцію, а торги акціями WBD на біржі Nasdaq припинено.
Сім’я Еллісонів за підтримки IT-мільярдера Ларрі Еллісона разом із компанією RedBird Capital Partners володіють 100% голосуючих акцій Skydance.
Фінансування угоди у розмірі $47 млрд забезпечили Ларрі Еллісон, RedBird Capital, LionTree та суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару й Абу-Дабі. Боргове фінансування надали Bank of America, Citigroup та Apollo Global Management.

Злиття тривало понад рік

Злиття тривало понад рік і супроводжувалося конкуренцією за активи Warner Bros. з боку Netflix та антимонопольним позовом, поданим 12 генеральними прокурорами.
Skydance розраховує зекономити понад $6 млрд протягом трьох років за рахунок оптимізації технологій, маркетингу, інтеграції та нерухомості.
У найближчі місяці з метою скорочення витрат в об’єднаній компанії очікуються звільнення тисяч працівників.
За матеріалами:
vctr.media
Фондовий ринок
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